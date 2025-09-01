A Souvenir Oficial é a nova loja do Parque Harmonia, na orla de Porto Alegre, que estreia vendendo a coleção oficial Caringi, de Antônio Caringi, autor da Estátua do Laçador. Este ano marca os 120 anos de nascimento do escultor. A coleção será lançada no Acampamento Farroupilha. Canecas, ecobags, garrafas, chaveiros, camisetas e ímãs fazem parte da linha com a chancela da família Caringi. A loja fica na Praça Harmonia, espaço comercial. "Escolhemos o Acampamento Farroupilha no Parque Harmonia para promover esses lançamentos pensados para contar com o grande público presente no evento", diz Carla Deboni, diretora da concessionária GAM3 Parks, em nota.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
A Souvenir Oficial é a nova loja do Parque Harmonia, na orla de Porto Alegre, que estreia vendendo a coleção oficial Caringi, de Antônio Caringi, autor da Estátua do Laçador. Este ano marca os 120 anos de nascimento do escultor. A coleção será lançada no Acampamento Farroupilha. Canecas, ecobags, garrafas, chaveiros, camisetas e ímãs fazem parte da linha com a chancela da família Caringi. A loja fica na Praça Harmonia, espaço comercial. "Escolhemos o Acampamento Farroupilha no Parque Harmonia para promover esses lançamentos pensados para contar com o grande público presente no evento", diz Carla Deboni, diretora da concessionária GAM3 Parks, em nota.
A rede Índio, de Guaíba, assumiu loja Nacional na cidade e comprou equipamentos das filiais fechadas pelo Carrefour, na rua José de Alencar e na avenida Teresópolis, em Porto Alegre. A retirada de materiais pelo Índio chamou a atenção da vizinhança.