Paquetá investe R$ 30 milhões em reformas de lojas

Depois de dois anos da compra do varejo do grupo Paquetá, a paulista Oscar Calçados avança em investimentos focados em remodelação de lojas, com aporte até agora estimado em R$ 15 milhões, além do reforço das três bandeiras - Paquetá, Paquetá Esportes e Gaston, que foram mantidas e devem ter cada vez mais ações de promoção, com novas coleções e proximidade com seus públicos. Até o fim de 2025, o grupo paulista prevê dois movimentos: evento de moda com desfile no ParkShopping Canoas e a abertura de uma unidade de outlet. “Já foram reformadas cerca de 30 lojas, com prioridade para a Gaston. Abrimos uma nova operação da Paquetá Esportes, em novo modelo, no ParkShopping Canoas”, cita o CEO da Oscar, Bruno Constantino. “A loja abriu no fim de 2024 e veio na pegada de saúde e esportes, mercados com grande potencial”, comenta o CEO. Na reta final de 2025, Constantino descarta a abertura de unidades convencionais. O que o grupo quer é ter uma filial com foco em coleções passadas, que ainda não tem na rede. Tudo indica que a negociação está ocorrendo com o I Fashion Outlet Novo Hamburgo (IFONH), do grupo Iguatemi, e único com multimarcas, incluindo concorrentes como Nike e Adidas.“Estamos buscando ponto de 500 a 800 metros quadrados entre Porto Alegre e Novo Hamburgo. A ideia é abrir até o fim do ano”, dá a pista o CEO. No front de promoção, a Oscar decidiu levar as coleções para a passarela, a exemplo de outros eventos de moda que vêm surgindo regionalmente. Mas a rede escolheu Canoas para ser o palco. A 1ª edição do Paquetá Fashion Days vai ser em 25 e 26 deste mês no Multiplan Hall, no ParkShopping Canoas. A previsão é receber cerca de 5 mil convidados em 25 desfiles exclusivos. O evento também serve para colocar mais foco na bandeira Paquetá, que terá rebranding e remodelação de em 2026. “A ideia é reforçar a marca como lançadora de moda”, projeta o executivo. O Paquetá Fashion Days também marca a expansão do Oscar Fashion Days, realizado entre 2004 e 2016, em São José dos Campos, em São Paulo, e que se consolidou como o 3º maior evento de moda do Brasil, reunindo desfiles de grandes marcas e celebridades. “Com a Paquetá, o grupo manterá a mesma excelência ao levar toda sua expertise para o Sul do País”, aposta o executivo. Constantino diz que o grupo teve trabalho forte, após a aquisição da rede em meados de 2023, de recomposição de pessoal, que soma hoje 800 funcionários, e de estoques, pois havia falta de produtos em lojas. Num segundo momento, o foco foi em marketing e comunicação para os consumidores. Para 2026, as reformas continuarão para mais pontos entre os 59 situados entre o Estado e Santa Catarina. Sobre vendas, Constantino comenta que o desempenho é afetado pela conjuntura. O CEO avalia que a receita deve crescer 5% no ano. As vendas em 2025 estão sendo afetadas pela conjuntura, que também demarca desempenho nada atrativo em outros segmentos. O executivo avalia que o avanço deve ficar em 5% reais, já descontada a inflação. “O terceiro trimestre está bem complexo e muito desafiador. Se conseguirmos 5% de alta no ano, estará mais que bom”, projeta. “O último trimestre responde por 35% das vendas. Se for bom, afeta tudo”, avisa ele.

Bistek investirá R$ 80 milhões em loja onde foi Nacional

Um dos diretores da rede catarinense Bistek, Walter Ghislandi, informou à coluna que a bandeira quer ter mais cinco supermercados em Porto Alegre, além dos três atuais. A próxima, que será a quarta unidade, será em prédio a ser construído na Protásio Alves, no bairro Rio Branco, e onde foi Nacional, fechado ainda antes da venda ao Carrefour. O ativo foi comprado há três anos pela rede por cerca de R$ 20 milhões, valores da época. O aporte final deve chegar a R$ 80 milhões, que ficará acima da média de outras filiais, que giram entre R$ 50 milhões a R$ 60 milhões, diz Ghislandi. A previsão é de três acessos para a operação. A loja terá três andares, com 140 vagas de estacionamento superior. A área de venda será de até 2,5 mil metros quadrados. "Vai ser uma loja bem legal", adianta o diretor. A intenção é aprontar a filial para o segundo semestre de 2026.

A Souvenir Oficial é a nova loja do Parque Harmonia, na orla de Porto Alegre, que estreia vendendo a coleção oficial Caringi, de Antônio Caringi, autor da Estátua do Laçador.

 A Souvenir Oficial é a nova loja do Parque Harmonia, na orla de Porto Alegre, que estreia vendendo a coleção oficial Caringi, de Antônio Caringi, autor da Estátua do Laçador. Este ano marca os 120 anos de nascimento do escultor. A coleção será lançada no Acampamento Farroupilha. Canecas, ecobags, garrafas, chaveiros, camisetas e ímãs fazem parte da linha com a chancela da família Caringi. A loja fica na Praça Harmonia, espaço comercial. "Escolhemos o Acampamento Farroupilha no Parque Harmonia para promover esses lançamentos pensados para contar com o grande público presente no evento", diz Carla Deboni, diretora da concessionária GAM3 Parks, em nota.  A rede Índio, de Guaíba, assumiu loja Nacional na cidade e comprou equipamentos das filiais fechadas pelo Carrefour, na rua José de Alencar e na avenida Teresópolis, em Porto Alegre. A retirada de materiais pelo Índio chamou a atenção da vizinhança.

JCAST: ABF Developments une moradia, varejo e urbanismo

Minuto Varejo - Jcast - videocast CEO ABF Developments - Eduardo Fonseca - capa - episódio 24 - empreendedorismo - projetos sustentáveis - varejo - e moradia /MARIANNE TORTORELLA/ESPECIAL/JC

O CEO da ABF Developments, Eduardo Fonseca, está no novo episódio do Jcast do Minuto Varejo. Fonseca detalha a trajetória da construtora e incorporadora que vem chancelando o nome ligado a projetos com foco urbanístico e reconversão de áreas degradadas do Quarto Distrito e Centro Histórico de Porto Alegre. São empreendimentos que unem moradia e comércio e interagem com o entorno, com propostas de uma cidade mais humanizada, com trânsito que respeite o ritmo de moradores. O empresário detalha complexos para o segmento de terceira idade. Há projetos em execução na Capital gaúcha, e a empresa tem propostas para levar o modelo a outras regiões do Brasil, como Santa Catarina e São Paulo.

A coluna mostra que a rede SuperBom vai assumir ponto que foi do Nacional, em Osório.

