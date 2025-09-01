Doce Doce: tricô de bebê do digital para a loja

Se o digital testa cada vez mais as fronteiras do varejo físico, o contrário também acontece. Foi assim que uma loja com fachada muito delicada, nas cores azul e rosa, surgiu este ano em uma das avenidas mais valorizadas de Porto Alegre e com cada vez mais segmentos de produtos, principalmente com foco em moda e design. A Doce Doce, de linhas de roupinhas para recém-nascidos e bebês, veio com essa pegada quando abriu na avenida Nilo Peçanha, 2602, um dos corredores emergentes em público de alta renda na Capital. Depois de uma década no mundo online e conquistando clientes pelo Brasil - o maior mercado é São Paulo -, a proprietária Laureen Ratth decidiu dar um passo de maior maturidade do negócio. "A Doce Doce é uma marca de roupinhas em tricô para bebês, especializada na linha maternidade. São produtos exclusivos criados e confeccionados pela marca. As peças são confeccionadas de forma artesanal", conta ela. "Com detalhes de bordados e aplicações feitos à mão e com o principal ingrediente: o amor", acrescenta a lojista. As produções são feitas por mulheres em bairros da periferia da Capital, como bairro Bom Jesus. "É um trabalho lindo artesanal", orgulha-se. A Doce Doce chegou a ter showroom durante oito anos no bairro Moinhos de Vento. "Estou fazendo o caminho inverso da maioria do varejo. Comecei no online, mas observei uma carência de lojas de bebê na cidade. Tomei coragem e abri a loja física", conta.
Laureen montou a operação quando a primeira filha nasceu. Na hora de organizar o enxoval, a lojista encarou as restrições para conseguir peças mais tradicionais, com detalhes e estilo que dificilmente se encontrava em lojas. "Sou engenheira de produção com marketing em moda. A ideia da loja veio ao organizar o enxoval da Martina (minha filha). Percebi que faltavam peças mais estilosas e diferentes no mercado", conta ela. Laureen decidiu começar a criar os modelos e passou a vender em canais digitais. As peças que seguem os perfis de gerações que tinham de resolver muito em casa as demandas de vestuário, como casaquinhos, macacões e outros itens básicos de bebês. "Enviamos nossas criações para todo o País. Nosso forte sempre foi a venda online e ganhamos um bom mercado no Sudeste", cita a lojista. A lojista comenta que, mesmo após a estreia no ponto físico, a venda ado digital ainda é maior, com mais demanda de compradores de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. "Mas a ideia que equilibrar o faturamento das duas", projeta ela. Para quem lida com proposta de modelos feito de forma manual, o gargalo é inevitável. "Nossa limitação é a produção. Esse trabalho artesanal está em extinção. Jovens não têm interesse (sem seguir as mães) e a quantidade de pessoas que ainda fazem diminui a cada ano", preocupa-se.
-
O casarão na esquina das ruas Luiz Afonso e José do Patrocínio, miolo do bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, chama a atenção pela fachada na cor preta. Mas tem outro atrativo no entorno do negócio: é um mix de livraria, edição de títulos (comics) e agito cultural, o que inclui um bar para os frequentadores ampliarem a experiência na Editora Brasa. Outro detalhe na trajetória da Brasa: em 2024, o negócio estava na sala da casa do dono, Sandro Ferreira, o Lobo. Ele conta que o conceito do negócio no segmento editorial começou em 2017, quando a editora arrematou o primeiro Prêmio Jabuti, na categoria quadrinhos, com a edição independente de Castanha do Pará. "Naquele ano, comecei a trabalhar nos livros que seriam os primeiros lançamentos. A Brasa ganhou este nome por volta de 2019 como sugestão do diplomata Igor Trabuco, um dos responsáveis pelo projeto Brasil em Quadrinhos", recorda o proprietário. "Em setembro de 2021, a gente lança a editora. Até 2024, ela funcionava na sala da minha casa." No bairro, a enchente afetou a operação. "Foi muito traumático ver o nosso Estado e a nossa cidade afundando. Parentes e amigos perdendo tudo.
A Brasa tem 14 livros em catálogo e já publicou cerca de 30 autores brasileiros. "Estamos negociando com muito mais autores", adianta Lobo. A evolução da loja segue a capacidade financeira do dono. Lobo investiu R$ 15 mil que tinha "guardados" para abrir a operação, que ocupa o térreo do casarão. Parte do dinheiro também foi usado para suportar o pós-cheia. "Não perdemos nada, mas fomos severamente impactados financeiramente. Nosso tráfego pago caiu e ficamos três meses sem vender na editora. Até hoje, as estantes da loja são as que tínhamos em casa", cita ele. "A comunidade abraçou a loja desde o primeiro dia. O lançamento foi tão cheio que lotou o espaço", valoriza Lobo. O varejo do térreo foi uma separação da área da editora, que fica no piso superior. "A Loja da Brasa desceu para o térreo para ganhar espaço próprio. É uma gibiteria, livraria e bar", define o livreiro. A operação funciona diariamente, das 14h às 22h. "A ideia é ampliar o acervo de quadrinhos e literatura, além de fornecer mais espaço para o público que gosta de linguagens narrativas se reunir e passar um bom tempo fazendo o que mais gosta: contando e ouvindo histórias numa boa mesa de bar", define o proprietário. "Ocupar todo o casarão histórico era um desejo nosso. É bonito ver os quadrinhos ganhando mais espaço nas ruas e nas prateleiras de Porto Alegre”.