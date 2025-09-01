Design com raízes gaúchas ganha espaço internacional

O mundo está conhecendo de um jeito inusitado a riqueza, a maciez e a originalidade da lã extraída de ovelhas que pastoreiam pelos campos do Rio Grande do Sul. Peças criadas pelo publicitário gaúcho, com uma carreira recente entre o design e a arte, Tiago Braga, estão em galerias sofisticadas e com criações exclusivas entre almofadas e luminárias. Além disso, Braga, que lidera o ateliê Oiamo, tem Porto Alegre, têm a chance de entrar em ramos de atacado que distribui produtos para varejo de alta decoração e arquitetura. "A coleção traduz em gestos têxteis a força da natureza e a memória coletiva de comunidades locais ao reaproveitar fibras e técnicas manuais de referência cultural, práticas em gradual desuso e cada vez menos transmitidas às novas gerações", traduz o designer. O publicitário participa esta semana da exposição Héritage Culturel et Savoir-Faire, na Embaixada do Brasil em Paris. O evento integra o circuito oficial da Paris Design Week e celebra os 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e França. Braga assina as criações pelo Oiamo e participa da mostra pelo terceiro ano consecutivo. A curadoria é de Pat Monteiro Leclercq e produção do projeto bref, design & art. A mostra reúne iniciativas autorais que evidenciam a excelência do saber-fazer artesanal, da arte e do design como expressões vivas das culturas brasileira e francesa. É a terceira participação do gaúcho , que apresenta a série limitada Sentinelas Douradas, criadas para a mostra. São luminárias-escultura feitas com artesãs gaúchas. Os projetos combinam habilidades tradicionais como tricô, tear, crochê, bordado, cestaria e marcenaria, refletindo a essência da marca. Inspiradas pela fluidez e pelas transições entre os ambientes urbano, rural e litorâneo, as criações exploram de maneira sustentável a riqueza das fibras naturais, como bananeira, bambu, vime, algodão reciclado, madeira reaproveitada e a lã pura. A fusão desses elementos e ambientes promove uma análise sobre a dinâmica entre o ser humano e seu entorno em constante transformação. As obras da Oiamo capturam o ritmo da paisagem cinza do extremo sul brasileiro e o clima frio, contrastando com o Brasil Tropical. Essa diversidade se manifesta em visões poéticas de cenários e instalações, enriquecendo a prática do artesanato e valorizando o modo de vida ancestral.

O designer estará na Maison&Objet Paris 2025 , um dos mais prestigiados eventos de design internacional, integrando a exposição Amuleto , projeto da ApexBrasil com curadoria de Bruno Simões . Parte do circuito oficial da Paris Design Week , de 4 a 8 de setembro, no Parc des Expositions Paris Nord Villepinte . "Quero entender como é o comprador na Europa e outros mercados. O apoio da ApexBrasil é importante para buscar mercado internacional. Exportar não é fácil, envolve muita coisa e a exigência é muito elevada, como na logística", comenta ele. O gaúcho aposta que mercados como o do Oriente, com China e outros países, podem ser destinos dos seus trabalhos. "Eles têm muito interesse em trabalhos manuais, e o mercado norte-americano, que sempre teve interesse, está sofrendo o efeito do aumento das tarifas", observa Braga. "Vou para aprender, para ver como exportar design assinado e galeria, entrando no mercado de peças seriadas para home decor."