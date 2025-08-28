Casa de aço na Expointer mostra inovações

Expointer entra em cena neste sábado e com soluções que podem depois ser buscadas no mercado. É o que o público vai conferir na nova Casa da Rainha, montada por três empresas gaúchas para mostrar as aplicações do steel frame, que usa aço galvanizado para estruturar a construção. No Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a casa, com 120 metros quadrados e dois pavimentos, terá visibilidade e será palco de eventos, atividades e experiências abertas ao público. Desempenho térmico e acústico de alto nível são atributos que a Casa Amaya (arquitetura e construção), CenterSteel (estrutura de aço galvanizado) e Drystore (painéis de emplacatamento, cobertura e energia solar) prometem apresentar. A implantação custou R$ 300 mil. "O projeto une tecnologia, conforto e agilidade para mostrar que o campo também merece o que há de mais inovador na construção civil”, avisa o CEO da Casa Amaya, Gustavo Iglesias.
