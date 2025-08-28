Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 28 de Agosto de 2025 às 00:25

NO PONTO: ParkShopping e Praia de Belas Shopping apostam em lazer

Área de lazer fica na parte externa do empreendimento para atrair mais público

Área de lazer fica na parte externa do empreendimento para atrair mais público

PEDRO BARBOSA/DIVULGAÇÃO/JC
> O ParkShopping, em Canoas, estreia no sábado o novo espaço de lazer na área externa. É o Parque do Park, que teve investimento de R$3,4 milhões. A largada da área terá atrações culturais e entrada gratuita. São 1,6 mil metros quadrados que foram montados com equipamentos em cinco meses. A área tem playground, quiosques, dois espaços pet - um para cães de pequeno porte e outro para cães de grande porte - e uma quadra de areia com tamanho oficial para a prática de esportes como vôlei, beach tennis e futevôlei, além de outros atrativos. O espaço vai funcionar de terça-feira a sábado, das 10h às 22h, e, aos domingos e feriados, das 11h às 21h. O acesso fica no Piso L2, ao lado do restaurante Outback. O ParkShopping também ganhou no começo do ano nova área no terceiro piso com foco em gastronomia, é o Park Gourmet.
Shopping traz atrações de parque sede Gramado, como o Super Carros | PRAIA DE BELAS SHOPPING/DIVULGAÇÃO/CJ
> O Praia de Belas Shopping terá o último final de semana da exposição Passaporte Dreams, com atrações de parques temáticos de Gramado. Um dos equipamentos é o Super Carros. Sábado (30) e domingo (31), das 10h às 20h, o público poderá alugar modelos esportivos e pilotar pelas ruas de Porto Alegre. Os ingressos podem ser comprados dentro do shopping. O ponto de partida e chegada ficam na Portaria 2, na avenida Praia de Belas.

