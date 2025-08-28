NO PONTO: ParkShopping e Praia de Belas Shopping apostam em lazer

> O ParkShopping, em Canoas, estreia no sábado o novo espaço de lazer na área externa. É o Parque do Park, que teve investimento de R$3,4 milhões. A largada da área terá atrações culturais e entrada gratuita. São 1,6 mil metros quadrados que foram montados com equipamentos em cinco meses. A área tem playground, quiosques, dois espaços pet - um para cães de pequeno porte e outro para cães de grande porte - e uma quadra de areia com tamanho oficial para a prática de esportes como vôlei, beach tennis e futevôlei, além de outros atrativos. O espaço vai funcionar de terça-feira a sábado, das 10h às 22h, e, aos domingos e feriados, das 11h às 21h. O acesso fica no Piso L2, ao lado do restaurante Outback. O ParkShopping também ganhou no começo do ano nova área no terceiro piso com foco em gastronomia, é o Park Gourmet.

Shopping traz atrações de parque sede Gramado, como o Super Carros PRAIA DE BELAS SHOPPING/DIVULGAÇÃO/CJ

> O Praia de Belas Shopping terá o último final de semana da exposição Passaporte Dreams, com atrações de parques temáticos de Gramado. Um dos equipamentos é o Super Carros. Sábado (30) e domingo (31), das 10h às 20h, o público poderá alugar modelos esportivos e pilotar pelas ruas de Porto Alegre. Os ingressos podem ser comprados dentro do shopping. O ponto de partida e chegada ficam na Portaria 2, na avenida Praia de Belas.