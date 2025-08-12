No Ponto: HOC e 65 anos da CDL-POA e Twin-Set

> A agência HOC está fazendo a campanha de 65 anos da CDL Porto Alegre, que focará na atuação em defesa do varejo e desenvolvimento econômico da Capital e do Estado. A campanha estará em breve no ar, avisa a CDL.

Casarão da rua Hilário Ribeiro, no bairro Moinhos de Vento, terá loja da Twin-Set SÉRGIO GALBINSKI/DIVULGAÇÃO/JC

> A Twin-Set abre nova unidade, com pegada de flagship, esta semana no Moinhos de Vento, na Capital.

Minuto Varejo - supermercado Passarela - Santa Criz do Sul - autosserviço - rede catarinense BRUNO TODESCHINI/DIVULGAÇÃO/JC

> O Passarela, grupo de Santa Catarina, abriu loja de vizinhança em Santa Cruz do Sul. O grupo é todo também do Via Atacadista.