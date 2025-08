Dois Nacional fecham em Porto Alegre e um já tem novo dono

Mais duas lojas da bandeira Nacional saíram de cena em Porto Alegre. Mas, dessa vez, uma das unidades já tem novo dono. O ponto no bairro Santana será da rede porto-alegrense Supermercados Gauchão, que vai reabrir após reforma com novidades e mais conveniência para os clientes. A unidade no bairro Cidade Baixa, amanheceu com as portas fechadas nesta segunda-feira (4). São quase 20 lojas Nacional ainda sem destino definido, a maioria delas já fechadas (veja a lista completa no fim do texto).

O grupo Dallasanta, maior acionista do imóvel, faz tratativas para nova rede assumir, mas depende da entrega do ponto pelo Carrefour. As lojas na rua José de Alencar e na avenida Teresópolis, já fechadas em Porto Alegre, não têm ainda ocupantes. A coluna Minuto Varejo busca informação. O Carrefour está fazendo pequenas obras para entregar os imóveis, que pertencem ao braço de ativos imobiliários do grupo Josapar, o Real.

Na Zona Norte, uma loja fechada e outra ainda aberta - única na Capital do Nacional - estariam sendo negociadas com redes regionais. Outras lojas da ex-bandeira que foram desativadas, como no Litoral, ainda não tiveram destino, pelo menos que a coluna saiba. O grupo francês decidiu abrir mão do Nacional para focar nas três bandeiras nacionais - hipermercado Carrefour, atacarejo Atacadão e o clube de compras Sam's Club.

Super Madi, em Gravataí, conseguiu comprar o ponto na cidade, e o Curitibanos ficou com um em Cachoeirinha. No interior, o grupo Nicolini, que comprou 11 lojas, começou a converter para a identidade da varejista. Na Região Metropolitana, redes locais também assumiram dois estabelecimentos - oem Gravataí, conseguiu comprar o ponto na cidade, e oficou com um em Cachoeirinha. No interior, ocomeçou a converter para a identidade da varejista.

"Pode publicar!" A senha foi dada no começo da tarde desta segunda-feira (4) pela sócia-diretora do Gauchão Agnes Passos, ao revelar que a rede estava 100% no comando da loja da Santana, na esquina das ruas São Luís e Vicente da Fontoura e que atende uma vizinhança de classe média e muitas operações comerciais.

O ponto já havia sido negociado, antes mesmo da definição de fechamento na sexta-feira (1), mas detalhes ainda precisavam ser formalizados sobre a área onde fica a loja para que a informação pudesse ser liberada.

"Essa nova loja representa, além de crescimento, a realização de sonhos. É sobre fortalecer laços e seguir acreditando que o nosso jeito de fazer, com atendimento acolhedor, é o que torna o Gauchão um lugar especial", comentou a sócia-diretora da rede. "Essa nova etapa é fruto de muito trabalho, dedicação e, principalmente, da confiança de cada cliente que faz parte da nossa história", acrescentou ela.

A loja tem 900 metros quadrados. A rede tem outra filial perto, a cerca de 200 metros, que será desativada quando a nova estiver pronta. Com a futura unidade, o espaço físico de área de venda vai triplicar. A reforma começa em meados de agosto. Hoje são mais duas unidades. A do ex-Nacional será uma das duas maiores da bandeira.

"Acredito que em um mês e meio abriremos!", avisa Agnes. A projeção fica para fim de setembro e começo de outubro. Agnes adiantou que devem ser investidos R$ 700 mil, entre novos equipamentos e reforma. "Vamos dar uma arrumadinha no piso. A ideia é começar (abrir) e depois ir melhorando", adianta a sócia-diretora. O piso é um dos itens que mais incomodavam clientes.

A varejista comenta que a operação terá novidades, duas delas relacionadas com alimentação pronta. "De diferente, vamos ter área com porções de comida pronta e mesas para quem quiser comer no local", descreve ela. As mesas ficarão em área depois dos caixas para uso de quem comprar refeições ou itens da padaria.

"Nossos clientes também terão cafezinho", avisa Agnes. A conveniência de ter alimentação pronta para levar e comer em casa ou no trabalho e algo para uma demanda mais imediata, como um lanchinho. Esse serviço tem em outras lojas da bandeira.

Lojas do Nacional (vendidas, fechadas e à venda)

ALEGRETE: RUA GENERAL SAMPAIO, 850 (vendida - Nicolini) BAGÉ: AVENIDA TUPY SILVEIRA, 1400 (vendida - Nicolini) BARRA DO RIBEIRO: RUA DO VISCONDE RIO GRANDE, 1147 (Vira Carrefour) CACHOEIRINHA: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA, 1850 (vendida rede Curitibanos) CAMAQUÃ: AVENIDA BENTO GONÇALVES, 1090 (vendida - Nicolini) CANOAS: AVENIDA GETÚLIO VARGAS 2415 (fechada) CAPÃO DA CANOA: AV. PARAGUASSU, 2578 (fechada) CURITIBA: AV. PREF. ERASTO GAERTNER, 2194 (vendida - Muffato) CURITIBA: AVENIDA SETE DE SETEMBRO BATEL, 4568 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. COMENDADOR ARAÚJO, 370 (vendida - Muffato) CURITIBA: AV. VICENTE MACHADO, 18 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. ANA BERTHA ROSKAMP, 10 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. JOÃO GUALBERTO, 1573 (vendida - Muffato) CURITIBA: RUA MARIANO TORRES, 209 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. 24 DE MAIO, 765 (vendida - Muffato) DOM PEDRITO: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 830 (fechada) ESTEIO: RUA VINTE E QUATRO DE AGOSTO, 371 (fechada) GRAMADO: AV. BORGES DE MEDEIROS, 2300 (vira Carrefour) GRAVATAÍ: AVENIDA DOS ESTADOS, 51 (vendida rede Madi) GUAÍBA: AV. NESTOR DE MOURA JARDIM, 1317 (vira Carrefour) MONTENEGRO: R. BUARQUE DE MACEDO, 40 (INDEFINIDA) NOVO HAMBURGO: RUA LEÃO XIII, 30 (vendida - Kern Supermercados) OSÓRIO: BR-101, KM 97, S/N (INDEFINIDA) PELOTAS: RUA DE BARÃO AZEVEDO MACHADO, 600 (vendida - Nicolini) PELOTAS: RUA GONÇALVES CHAVES, 2.810 (vendida - Nicolini) PELOTAS: RUA LOBO DA COSTA,1251 (fechada) PELOTAS: RUA GENERAL OSÓRIO, 656 (Vira Carrefour) PORTO ALEGRE: AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 789 (fechada) PORTO ALEGRE: RUA GOMES DE FREITAS, 73 (fechada) PORTO ALEGRE: RUA DOUTOR ROMAGUERA DA CUNHA CORREA, 60 (INDEFINIDA) PORTO ALEGRE: RUA JOSÉ DE ALENCAR, 998 (fechada) PORTO ALEGRE: AVENIDA PRAIA DE BELAS, 1181 (vira carrefour) PORTO ALEGRE: RUA VICENTE DA FONTOURA, 1135 (vendida - Supermercados Gauchão) PORTO ALEGRE: AVENIDA TERESÓPOLIS, 2893 (fechada) ROSÁRIO DO SUL: R. BARÃO DO CERRO LARGO, 1479 (vendida - Nicolini) SANTA CRUZ DO SUL: RUA TENENTE-CORONEL BRITO, 440 (vendida - Nicolini) SANTA MARIA: AVENIDA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, 1321 (vendida - Nicolini) SANTA ROSA: AV. EXPEDICIONÁRIO WEBER, 317 (vendida - Nicolini) SANTO ÂNGELO:RUA FLORÊNCIO DE ABREU, 1741 (fechada) SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA: R FRANCISCO JOSE LOPES, 336 (fechada) SÃO BORJA: RUA GEN. SERAFIM DORNELES VARGAS, 898 (vendida - Nicolini) SÃO GABRIEL: RUA DR. FERNANDO ABOTT, 32 (fechada) SÃO LEOPOLDO: RUA SÃO JOAQUIM, 1200 (vendida - Viezzer) SAPUCAIA DO SUL: AVENIDA JOÃO PEREIRA DE VARGAS, 191 (fechada) TORRES: AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 454 (fechada) TRAMANDAÍ: AV. EMANCIPAÇÃO, 1028 (fechada) VIAMÃO: RUA REVERENDO AMÉRICO VESPÚCIO CABRAL, 395 (fechada)

Fonte: Carrefour Brasil e notícias