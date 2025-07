No Ponto: 'Fifty tax' de Trump, alta do café e Dia dos Pais no Iguatemi e Bella Città

> "Fifty tax" (50% de taxa) se popularizou entre norte-americanos comuns pela indigestão esperada pela alta de preços com a taxação sobre importações do Brasil, do café a outros produtos, caso Donald Trump não mude de ideia - ele já recuou em medidas similares, gerando o acrônimo TACO ("Trump Always Chicken Out", do inglês, "Trump sempre amarela"). Já em Porto Alegre e região, mesmo sem "fifty tax", a inflação (IPCA) do café em pó acumula alta de 94% em 12 meses, avisa Oscar Frank, da CDL-POA.