Panvel atrai mais de 6 mil pessoas em evento de corrida e bem-estar

A Panvel atraiu mais de 6 mil pessoas na ação que uniu corrida e atividades físicas, como ginástica, no Parque da Harmonia, em Porto Alegre, neste domingo (20). O Panvel Run teve 3,5 mil corredores. A rede de farmácias montou a Arena de Saúde e Bem-estar, com serviços gratuitos, como aferição de pressão, orientações de farmacêuticos e dicas de autocuidado.

A tendência de marcas se conectarem com o chamado wellness, do inglês, que justamente engloba atividades de bem-estar, ganha mais espaço. Varejistas de vestuário esportivo e para práticas foram as primeiras a promoveram as ações, com agendas de corridas, por exemplo.

Segundo a companhia gaúcha, "a iniciativa consolidou o compromisso da rede em ampliar sua atuação para além das farmácias, incentivando a rotina de hábitos saudáveis na prática". A ação atraiu desde adultos a crianças.

"A Panvel Run nasce com esse espírito de levar a saúde para as ruas e de criar experiências que promovam o bem-estar. Estamos muito felizes com a adesão e com o impacto gerado nessa primeira edição”, afirmou Priscila Barbosa, gerente executiva de marketing da Panvel.