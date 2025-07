No Ponto: Panvel, Nacional e Carrefour, Nuvemshop, Pelotas Shopping e HOC

> O Nacional, do Praia de Belas Shopping, na Capital, vai ser fechado, em vez de virar bandeira Carrefour, como chegou a ser anunciado pela varejista.

> A Panvel atraiu mais de 6 mil pessoas na ação que uniu corrida e atividades físicas, como ginástica, no Parque da Harmonia, em Porto Alegre, neste domingo (20). O Panvel Run teve 3,5 mil corredores. A rede de farmácias, que foca em bem-estar, matou a Arena de Saúde e Bem-estar, com serviços gratuitos, como aferição de pressão, orientações de farmacêuticos e dicas de autocuidado.

> A HOC, agência que atende Zaffari e Panvel, abriu a Casa da Criatividade onde foi o restaurante de assados da grife 20Barra9, na rua Dinarte Ribeiro, no bairro Moinhos de Vento. A "loja" de rua chamou a atenção. "É mudança de perfil. Mais serviços", define o dirigente da CDL POA e Federação AGV Sérgio Galbinski.

> A Nuvemshop mostra que as vendas online de pequenas e médias empresas do Rio Grande do Sul somaram R$ 101,5 milhões no primeiro semestre de 2025, alta de 43% frente ao mesmo período do ano passado. Foram vendidos 1,1 milhão de produtos, 15% mais em volume anterior. O tíquete médio foi de R$ 328,50.

> O Pelotas Shopping vai ter reforço de peso. Uma das maiores varejistas de moda do Brasil vai abrir em 1,7 mil metros quadrados, ao lado da Americanas. Duas marcas nacionais de gastronomia negociam com o complexo. O Galeto Mamma Mia abrirá operação combo (unidade completa e express), a primeira na Zona Sul do Estado. Mais detalhes no caderno Empresas & Negócios desta edição.