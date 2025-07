Estudo detalha quem são os compradores de imóveis de alto padrão em Porto Alegre

Quem compra imóveis de maior valor, normalmente acima de R$ 1,5 milhão ou R$ 2 milhões, chamados de alto padrão ou luxo, em Porto Alegre? Estudo liderado pela Colnaghi Imóveis, um dos players da área de vendas do setor imobiliário da Capital, mostra como gênero, situação civil, tamanhos das unidades e até diferenças de gerações desenham o perfil das aquisições.

O mapeamento, com base em 800 comercializações de 2020 e maio de 2025, indica ainda os bairros mais buscados. O segmento de alto padrão é um dos que sofre menos com impactos da elevação de juros - a Selic, a taxa básica que pauta o custo de financiamentos -, está no maior nível em 20 anos. Para complicar, há restrições de crédito. A inadimplência no varejo geral disparou desde o fim de 2024 e se mantém alta, segundo a CDL Porto Alegre.

O valor médio das unidades vendidas ficou em R$ R$ 1.516.689,47 em cinco anos. Apartamentos responderam por 91% dos contratos. Apartamentos são o tipo de imóvel mais buscado e com três ou mais dormitórios (57,3%), seguido por dois quartos (24,8%).

Segundo a Colnaghi, a idade média dos compradores teve elevação: era de 43,5 anos, em 2020, e passou a 54,2 anos em 2025. "É um perfil mais maduro e consolidado financeiramente, o que tem relação direta com a situação econômica atual do Brasil", analisa Roberta Bertoi, diretora de Operações da Colnaghi.

"Há uma tendência de envelhecimento do comprador, com um salto significativo este ano, relacionado à queda no uso de financiamento. Torna-se mais difícil financiar imóveis, e crescem as vendas na planta", esclarece a diretora. Uma das razões é o uso do Índice Nacional da Construção Civil (INCC), "que é menos da metade dos juros de banco para imóveis prontos", reforça Roberta.

O Sinduscon-RS já apontou que os ativos com maior valorização puxam as vendas, respondendo por metade da comercialização dos estoques à venda .

A faixa acima de 50 anos também busca área média de 148 metros quadrados, com duas vagas de garagem. Para a equipe da Colnaghi, o perfil reflete busca por conforto e funcionalidade. Em relação ao número de banheiros, 67,8% dos imóveis tem três ou mais.

Entre os contratos individuais (sem cônjuge), 56,6% são mulheres e 43,4% são homens. “Isso reforça a crescente autonomia da mulher nas decisões de compra de imóveis, especialmente entre as clientes solteiras, divorciadas ou viúvas”, destaca ainda a diretora.

Os 10 bairros que mais concentram compras nesse perfil de mercado são Petrópolis (20,5%), Bela Vista (13,35%), Moinhos de Vento (8,52%), Rio Branco (7,95%), Mont’Serrat (6,53%), Auxiliadora (6,39%), Higienópolis (5,82%), Boa Vista (4,69%), Chácara das Pedras (3,55%) e Três Figueiras (2,56%).

As localizações estão no chamado Quadrado Mágico, região que concentra mais empreendimentos de alto valor e onde estão novos projetos, em execução e para o futuro, tanto residenciais como comerciais. O CEO da Colnaghi Imóveis, Paulo Colnaghi, opina que preferência mostra "busca por regiões com infraestrutura, segurança e valorização imobiliária”.