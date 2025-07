Cinema reaberto no Lindoia Shopping tem ingressos pela metade do preço

Moradores da Zona Norte de Porto Alegre já voltaram a ter mais uma opção de salas de cinema e ainda com ingressos mais baratos em alguns dias da semana. O Lindoia Shopping, que fica na movimentada avenida Assis Brasil, estava sem cinema desde 2021, quando o equipamento foi fechado em meio à pandemia de Covid-19, que afetou pesadamente o fluxo das salas. O operador do Lindoia agora é o Moviecine, que sucedeu o GNC.

metade do preço são de terça-feira a sexta-feira. "Todos pagam meia entrada de terças a sextas-feiras, por tempo indeterminado", avisa a direção do Moviecine, em nota. O público pode comprar as entradas pelo www.moviecine.com.br. Em julho, estão em cartaz Jurassic World, F1 – o Filme, Megan 2.0, Elio, Como Treinar O Seu Dragão e Lilo&Stitch.

As exibições começaram em maio, em chamado soft opening, quando vai elevando aos poucos a capacidade. A administradora do complexo, a Ponto Pronto (também gestora da galeria Chaves e do Rua da Praia Shopping), explica que, em julho, as duas salas - 281 lugares em uma e 131, na outra - estão a pleno.



"Foram mais de 200 sessões de oito filmes exibidos. Estamos muito felizes com o resultado até aqui, com a volta dos frequentadores”, comenta, também em nota, Gabriel Silva, diretor da rede Moviecine.



Segundo o Lindoia, as salas passaram por recuperação, "contam com projeção digital (som Dolby 5.1) e espaço para cadeirante". As salas existem desde a estreia do shopping, em 1994. O público alvo mais direto é o de moradores do Jardim Lindoia, São Sebastião, Cristo Redentor e Jardim Floresta.