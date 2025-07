Grupo Unidasul é maior distribuidor do RS, diz Abad

O grupo Unidasul conquistou o prêmio de Maior Atacadista e Distribuidora do Rio Grande do Sul, dentro do Ranking da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad) e NielsenIQ, que analisa o desempenho de empresas do Brasil.

A edição de 2025 é baseada no ano fiscal de 2024, com dados declarados pelas próprias empresas e validados pela NielsenIQ. A entrega do prêmio foi durante a 44ª Convenção Nacional e Anual do Canal Indireto, liderada pela Abad, em 16 e 17 de junho, em Atibaia, região serrana de São Paulo.

O diretor do Unidasul, Edson Cesaro, que recebeu a premiação, comentou que a distinção "tem significado muito especial" devido aos impactos das cheias, que chegaram a comprometer parte da operação do CD em Esteio. "Nossa equipe arregaçou as mangas e não mediu esforços para a gente conseguir dar continuidade no trabalho", lembrou Cesaro.

A operação de atacado atende entre 2 mil e 2,5 mil pontos de venda por dia em todo o Rio Grande do Sul. São 15 mil clientes dentro do Estado, formados por pequenos mercados com um 1 a 4 checkouts, que são 90% da carteira. O crescimento deve ficar em 6% frente a 2024. Um dos desafios este ano é o impacto de elevação e preços.

Para dar conta das demanda, o grupo tem linhas próprias como CBS, na linha de alimentos, e Disben, mais geral. O uso de inteligência artificial está no radar para elevar a eficiência ao fornecer para o varejo:

"A ideia é ser mais assertivo nos nossos negócios e algum auxílio em áreas onde a gente tem algum déficit, alguma dificuldade, como mão de obra. realocando para áreas onde o trabalho é feito pelo ser humano", cita Cesaro