Lençol e kit barbeador lideram lista de compras dos gaúchos na Shopee

Lençol de casal com 400 fios foi o produto mais comprado entre outubro de 2024 e maio de 2025 por consumidores na plataforma da Shopee. Depois, vem kit barbeador, capa para colchão e botinha ortopédica. Já as buscas na plataforma, que vem ocupando a segunda posição em acessos no e-commerce brasileiro, após cinco anos de desembarque no Brasil. Já ano lado da busca, algumas mudanças. Tênis feminino lidera, seguido por fone de ouvido bluetooth e garrafa térmica. A lista com os 10 itens mais comprados e buscados está em tabelas aqui na página. Outro mapeamento que foi feito pela primeira vez pela marca é de produtos que se destacam fora da lista geral de todos as unidades da federação. A Shopee, de Singapura, na Ásia, revela que lanterna de cabeça, que entra na categoria estilo de vida, foi a mais comprada pelos gaúchos, reforçando que artigos ligados a lazer vêm se destacando.

Já entre 13 estados, itens de tecnologia tiveram destaque, como no Norte e Centro-Oeste, com smartphones, drones, tablets e walkie-talkies. A direção da plataforma vem identificando aumento do valor do tíquete, puxado justamente pela aquisição de celulares, por exemplo. Na cena nacional, a marca aponta também procura por produtos voltados para a manutenção e segurança de veículos, especialmente motos, que tiveram destaque no Nordeste. A categoria de auto e moto que entrou em 2024 na plataforma e itens como retrovisores de moto já figuram nos destaques de estados como Paraíba, Alagoas, Maranhão e Pernambuco, refletindo a praticidade da compra pelo e-commerce. Já no Piauí, as alças traseiras de moto foi o item mais vendido no período analisado. Já em São Paulo registra a procura por modalidades para pets, como areia higiênica para gatos, que figura na lista apenas no estado mais rico do País.

Dados de maio do Relatório de Setores de E-commerce, elaborado pela Conversion, mostram que o Mercado Livre segue à frente, mas o chinês Temu vem ganhando mais terreno, crescendo mais em acessos na internet e ocupando a primeira posição, com 250 milhões de acessos. Acompanhia argentina fica com quase 50 milhões à frente quando se juntam web e app. A posição geral tem Mercado Livre com 12,3% do setor, seguido por Temu (10,6%), Shopee (9,4%), Amazon (6,7%), OLX (3,7%), Samsung (3,3%), Shein (3,3%), Ifood (2,5%), Magazine Luiza (2,5%) e Aliexpress (2,1%). Além disso, 14 dos 18 setores apresentando crescimento nas vendas em relação a abril. Cinco setores - eletrônicos & eletrodomésticos, moda & acessórios, farmácia & saúde, pet e casa & móveis - tiveram alta nos acessos por aplicativos e queda na web.

No carrinho

Mais comprados  Jogo de Lençol 3 Peças 400 Fios (cama casal queen)  Kit barbeador e aparador masculino  Capa para colchão impermeável  Botinha ortopédica slip on  Mini liquidificador portátil  Fone de ouvido bluetooth  Massageador elétrico com alta frequência  Estojo de lápis escolares  Manta para sofá luxo gigante  Smartwatch Mais buscados  Tênis feminino  Fone de ouvido bluetooth  Garrafa térmica para água  Calça jeans feminina  Mochila  Câmera de segurança  Casaco feminino  Tapete  Relógio  Luminária Fonte: Shopee

RS está no TOP 10 com mais vendedores ativos da plataforma no Brasil

