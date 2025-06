Omoda, carro elétrico da chinesa Chery, estreia loja em Porto Alegre

Mais uma marca chinesa de carro elétrico vai desembarcar em Porto Alegre e é inédita no Rio Grande do Sul. Os modelos de montadoras chinesas entram disputando com tíquete (preço) mais em conta que outras montadoras globais. A marca da Chery, Omoda & Jaecoo, terá a primeira unidade, que abre no polo de concessionárias na Zona Norte.

Outra novidade é que o grupo revendedor que está investindo na operação também é novo no mercado da Capital. O Felice, de grupo com origem em Santiago, no Centro do Estado, lidera a instalação da marca de veículos, com inauguração na quinta-feira (3) na rua Edu Chaves, 140.

A operação começa vendendo os modelos Omoda E5, um SUV elétrico, e o Jaecoo 7, que é um SUV híbrido plug-in. Segundo notícias, o modelo mais barato custa cerca de R$ 200 mil.

O Felice surgiu em 1996 como revenda Fiat e hoje vende também Mitsubishi, Jeep, Ram e Volkswagen. São 31 concessionárias situadas no Sul, Noroeste, Fronteira Oeste, Campanha e Norte do Rio Grande do Sul. O grupo também atua com beneficiamento de arroz, com as marcas Quality, São Pedro e Dona Branca.