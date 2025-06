Programa gravado emshopping já está no ar

Experiência em loja física, memória afetiva e mercado internacional. Os temas foram destaque no programa Idade não é Documento, com Miréia Borges, gravado no Moinhos Shopping, em Porto Alegre, numa iniciativa do complexo para atrair o público. A colunista do Minuto Varejo participou do bate-papo, ao lado Ana Carolina Grings, vice-presidente e diretora da Piccadilly, e Matheus Vecchio, professor do Senac e consultor. Pelo QR Code, você pode assistir à íntegra do programa no YouTube.