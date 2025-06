Magnabosco terá venda exclusiva de coleções da Prada por dois dias

A Lojas Magnabosco, de Caxias o Sul, terá venda exclusiva no Rio Grande do Sulda marca italiana de luxo Prada. Serão dois dias, entre esta terça-feira (1) e quarta-feira (2) na loja no Centro da cidade. O CEO da varejista, Pedro Horn Sehbe, diz que as clientes vão encontrar "a coleção Verão 2025 (europeu), clássicos da marca, coleção em ráfia, sapatos e coleção especial e exclusiva do Montone".

"Estamos consolidando Caxias do Sul no circuito global de alta moda", avisa o CEO. Não é novidade a Magnabosco despontar nesse circuito. Outras marcas de luxo já desfilaram e tiveram seus produtos de alto valor em parcerias exclusivas e em lançamentos simultâneos até mesmo com as operações na Europa, como Dolce & Gabbana.

Mas a varejista já foi palco de eventos com artigos de Saint Laurent, Versace e Ferragamo. "A novidade agora é que vai ser em formato inédito de pop-up", anima-se Sehbe, terceira geração da loja que chegou a 110 anos em 2025. A ativação também reafirma o compromisso da Magnabosco com curadoria, inovação e experiências, que projetam e prestigiam a cidade e a região, destaca Sehbe.

"Trazer a Prada à nossa terra é abrir mais um canal para que a gente dialogue com o mundo — e que o mundo conheça, por esse gesto, a força de nossa região”, completa o varejista, citando que a marca italiana figura entre as seis mais valiosas do mundo, acima de 5,6 bilhões de euros, com alta de 13% na receita no primeiro trimestre.

Já a lojista da Serra teve alta de 11% na receita líquida até maio em 2025.