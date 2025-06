Rede que começou com armazém abrirá dois atacarejos perto de Porto Alegre

Uma rede de supermercado que começou como armazém em 1990, trajetória muito comum entre varejistas familiares do setor, foi seduzida pelo atacarejo. Nova bandeira vem aí para brigar com as grandonas. O grupo Vancosty, da Região Metropolitana, vai montar a bandeira Avanty e já tem duas unidades em linha em cidades onde players como Cestto (Grupo Zaffari), Stok Center (Comercial Zaffari), Fort (Pereira, de Santa Catarina), Atacadão (Carrefour) e Leve Mais (Asun). O Unidasul planeja Macromix, e o próprio Asun tem plano no roteiro Gravataí-Cachoeirinha.

A primeira loja começa a operar em agosto na RS-020, em Gravataí. Depois, virá a de Cachoeirinha, nas proximidades da RS-118. Na unidade de estreia, são 100 empregos e 100 vagas de estacionamento. São 3,5 mil metros quadrados de área construída, sendo 2 mil de loja, com 10 checkouts com operador e quatro de autoatendimento. O grupo espera fluxo de 120 mil pessoas por mês.



O Vancosty tem ainda cinco supermercados de vizinhança, sitiados em Gravataí, Cachoeirinha e Canoas, somando mais de 400 funcionários. “Nosso DNA é estar próximo da comunidade, com um atendimento acolhedor”, define o CEO do grupo, Giovane Costa, em nota.