Adidas abre loja hoje no Villagio Caxias

Marca internacional de material esportivo desembarca hoje no principal shopping center da Serra Gaúcha. A Adidas amplia a presença no Rio Grande do Sul com loja no Villagio Caxias, em Caxias do Sul. A operação tem 140 metros quadrados de área de loja. A unidade se instala ao lado da Cobasi, rede de petshop. A Adidas Villagio Caxias será a primeira da marca na cidade.

Segundo o Villagio, a filial terá as principais categorias de performance da marca, como running, training e os principais clubes de futebol, coleções de lifestyle, com Adidas Originals e sportswear. “A chegada da primeira loja atrai um público que busca por qualidade”, comenta a gerente de Marketing do shopping, Camila Figueiredo.