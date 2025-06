Shopee estreia hub aéreo para entregas, mas RS ainda não está na rota

De São Paulo

Uma das plataformas de e-commerce e também uma das mais novatas no Brasil, a gigante de Singapura Shopee começou a usar o hub aéreo para agilizar entregas de mercadorias. Mas, por enquanto, apenas Manaus, no Norte, tem a conexão com São Paulo, onde tem o maior centro de distribuição e um dos dois que armazenam mercadorias para acelerar entregas (modelo fulfillment) no País. Para o Rio Grande do Sul e outros estados e Distrito Federal, ainda não há previsão de quando será usado o transporte para abreviar o tempo de chegada dos pacotes. Concorrentes da plataforma já usam.

O acordo para ter o transporte foi firmado com a Azul, que já está levando pacotes em voos com aviões de passageiros, segundo o principal executivo da plataforma, Pine Kyaw. A nova investida, reforçando a logística, frente mais sensível nas metas e na disputa pelo consumidor brasileiro, foi anunciada nesta terça-feira (24), em coletiva de imprensa na sede corporativa da companhia na capital paulista, que marcou ainda os cinco ano da chegada ao Brasil.

"Estamos começando a usar transporte aéreo na rota São Paulo e Manaus. A estimativa é reduzir em até 60% o tempo médio de entrega. É um salto expressivo de eficiência", pontuou Kyaw. "O Brasil é um dos principais mercados da plataforma no mundo", garantiu o country manager, mesmo sem abrir números regionais. "Experiência de compra simples e divertida", resumiu ele, como objetivo da operação. "Um terço da população já acessa o nosso app", citou o executivo. Segundo a marca, o app tem o maior número de acesso entre os players do setor.

Kyaw fez o anúncio e destacou metas da companhia e números. "Noventa por cento das nossas vendas são geradas por vendedores brasileiros", observou ele. Hoje são 3 milhões inscritos para vender na plataforma e marketplace, além de 2,8 mil agência de retirada e devolução de pedidos, 25 mil funcionários (operação direta) e 45 mil motoristas parceiros.

O Rio Grande do Sul está entre as 10 unidades da federação com vendedores que mais comercializam. Brinquedos, hobbies, cosméticos e eletrodomésticos lideram a lista de conversão para os inscritos na plataforma. Porto Alegre, Caxias do Sul e Novo Hamburgo tem o maior número de vendedores.

A Shopee é uma mais novatas a ter operação no Brasil, mas já desponta entre os três maiores e já ficou na segunda posição, com cerca de 240 milhões de acessos mês, atrás da Mercado Livre. Tudo depende do mês de acessos. Amazon Brasil, que tem sua principal data em julho, o Prime Day, quer terá como garota-propaganda este ano a cantora Sandy, é sua principal rival, num rodízio do segundo lugar.

Na disputa de mercado, um dos impulsos que está sendo dado é em live Commerce e com vídeo, terreno que recentemente ganhou a concorrência do TikTok. Rodrigo Farah, gerente de marca e social commerce da Shopee, indicou que a conversão com uso de vídeo é dez vezes maior que a venda convencional na plataforma. Cashback, frete grátis e bônus estão no pacote para atrair mais vendas. Além disso, a chamada data dupla, que são as campanhas feitas mensalmente usando o dia que equivale ao número do mês, mostram-se grandes canais pra turbinar a receita.

"Vendem como uma Black Friday", comparou Faraf. Felipe Piringer, head de marketing, disse que as datas duplas crescem a cada edição e que a expectativa é de seguir no ritmo. Piringer também apontou medidas para verificação de mercadorias falsificadas. "Com a escada que temos, é desafio, mas isso é prioridade nossa desde o dia zero", garantiu o head de marketing.

Sobre logística, um dos 11 CDs no modelo cross-docking (quando não há armazenagem de produtos, apenas passagem) do País fica no Rio Grande do Sul. A empresa não informa o local. A coluna Minuto Varejo chegou a noticiar que Gravataí teria o entreposto. No Google Maps, Shopee aparece vinculada a uma posição dentro do parque logístico Neópolis, na cidade. Luciana Hachmann, head de Relações Governamentais da Shopee, comentou que não há definição sobre instalação de um CD com maior estrutura no Estado, que há apoio de mais estações em diversas regiões gaúchas, mas deixou em aberto que pode ter novidades pela frente. Hoje Amazon (Nova Santa Rita) e Mercado Livre (Sapucaia do Sul) têm CDs gigantes com armazenagem de produtos.