Joalheria que abriu com Moinhos Shopping monta bar e aposta na 'marca-experiência'

Que tal dar uma passadinha no bar dentro da loja, enquanto conhece novas coleções de joias? Essa é a aposta da nova configuração de uma joalheria que estreou no Moinhos Shopping, em Porto Alegre, quando o complexo, hoje do Grupo Zaffari, abriu, há 25 anos. A D'vie investiu R$ 600 mil na atualização do espaço, que dobrou de tamanho, e no reforço da experiência dos clientes.

No novo arranjo da operação, mais uma ação que ganha mais espaço no varejo: as parcerias. O bar tem seleção de bebidas da vinícola Cave Geisse. O proprietário e designer das joias, Bruno Koehler, diz que a ideia foi trazer mais descontração para a loja que atua no mercado de luxo.

A D'vie também vai agregar happy hours e eventos, ligados a degustações de vinhos, no cardápio. No reposicionamento, a joalheria se intitula "marca-experiência".

As mudanças também abrangeram o nome da joalheria, que passou a ser D'vie by Bruno Koehler, que valoriza a face autoral do varejista. O projeto arquitetônico da loja é de Bruna Bresolin. A inspiração veio de marcas italianas do segmento, diz o empreendedor.

A área de loja passou de 23 metros quadrados para 48 metros quadrados. "Os revestimentos são elegantes, e a decoração intimista, mais parecida com uma sala de estar", descreve Koehler. "Queremos que a vinda dos clientes seja um programa, não apenas para comprar", resume o designer.