Minuto Varejo participa de bate-papo no Moinhos Shopping

A colunista do Minuto Varejo participa nesta quarta-feira (18) de um super bate-papo no Moinhos Shopping, em Porto Alegre. A partir das 10h30min, Miréia Borges grava mais um episódio do podcast Idade não é Documento, ao vivo, no 2º andar do Moinhos. Também estarão no programa Ana Carolina Grings, diretora da Piccadilly, e Matheus Vecchio, influencer focado em varejo e comunicação.