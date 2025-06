Bets e alta em vendas de atacadistas e distribuidores em 2025 abrem evento em São Paulo

O efeito das bets, as apostas virtuais, no consumo estão no foco do varejo em 2025, ao lado das perspectivas para o setor ainda em 2025, já com metade do ano quase esgotada. Na largada da 44ª Convenção Nacional e Anual do Canal Indireto, comandada pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad), em Atibaia, perto de São Paulo, o segmento cobrou maior tributação sobre as apostas e medidas sobre a propaganda dos jogos, as duas ações seguindo exemplo aplicado a cigarros e bebidas, e indicou que as bets estão reduzindo consumo em outros bens, além de gera endividamento e inadimplência.

"Se o cidadão quiser exercer as apostas, ele tem livre escolha. O que não está certo é o impacto na saúde das pessoas. É um vício como outros. Precisa ter mais regramento, como se tem para outros segmentos que geram dependência", argumentou o presidente da Abad, Leonardo Miguel Severini. A associação reúne 3 mil associados, que abastecem mais de um milhão de pontos de venda.

O dirigente citou ainda que muitos apostadores caem na sedução do retorno e que também há perda de recursos para o País, já que as empresas são, em sua maioria, do exterior. Sobre os efeitos negativos para as vendas do varejo, Severini lembrou que a reclamação sobre a concorrência dos jogos é geral. "A correlação é direta, não só no comércio de alimentos. Está todo mundo reclamando do impacto das bets", dá o tom o presidente da Abad.

"Isso está reduzindo a frequência nos pontos de venda e disponibilidade de renda para outros gastos, além de aumentar o nível de endividamento e atrasos. É uma preocupação real. Precisa regulamentar mais do que já é", reforça Domenico Tremarolli Filho, diretor de varejo da Nielsen IQ.

"O bolso é o mesmo", observa Tremarolli, sobre a fonte para cobrir as contas, sejam as da vida real como dos jogos de azar. Entidades como a Confederação Nacional do Comércio (CNC) já estimaram em mais de R$ 100 bilhões a movimentação das bets em 12 meses, desde meados de 2024 até maio deste ano.

No lado do desempenho dos atacadistas e distribuidores, houve avanço de 9,1% na receita de empresas do setor, de janeiro a maio, segundo o termômetro elaborado pela Nielsen IQ, maior consultoria de dados do varejo no mundo.

A pesquisa abrange 55 players de atacado e distribuição que informam dados do negócio. Mas maio, que teve aumento de3,6%, mostrou desaceleração há queda frente aos meses anteriores e 2024. Abril já indicou freio, com 4,4% de alta. O ano havia começado com 8%, 6,7% e 8,4%, respectivamente em janeiro, fevereiro e março.

"Vemos agora um efeito claro do impacto da inflação, com pressão sobre o bolso dos consumidores, e da conjuntura, incluindo a externa, que gera mais incerteza. Nos cinco primeiros meses, o dado ainda é positivo", comenta o diretor da Nielsen, que está em Atibaia e apresentou dados do termômetro e de uma pesquisa mais ampla sobre pequenos varejos no Brasil.

Para o segundo semestre e com datas sazonais relevantes, como Black Friday e Natal, espera-se maior disputa pela renda dos consumidores. "O que estamos vendo é que as famílias estão indo menos vezes ao supermercado, gastando menos e preferindo buscar pontos perto de onde moram", assinalou Tremarolli.

No ano, a Abad espera que a receita tenha alta de 7% nominais. Mas para uma inflação que fira em 5%.