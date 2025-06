No Ponto: O Ovelheiro, Twin-Set, PMC IBGE, Passarela

> O Grupo Passarela abre em julho a segunda loja, desta vez do supermercado, em Santa Cruz do Sul, mas não vai ser no endereço que foi Carrefour, onde já entrou este ano unidade do Fort, do grupo Pereira, também de Santa Catarina. A coluna tinha feito confusão entre os grupos catarinenses.

> O Bordaza Shopping, em Porto Alegre, ganhou a sede da francesa Sodexo, que já está em uma das torres corporativas. A microcervejaria Dado Bier vai montar um food hall, no estilo que tinha no Bourbon Country.

> Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do IBGE: o varejo restrito (supers a farmácias, eletros, móveis e utilidades) cresceu 1% no volume vendido em abril frente a março. A média do Brasil teve queda de 0,4%. No ampliado, com veículos, material de construção e atacarejos, o recuo estadual foi de 1,9%, mesmo nível do Brasil. Frente a abril de 2024, o RS teve alta de 9,6% no restrito e 2,7% no ampliado. O Brasil avançou 4,8% e 0,8%, respectivamente. Por setor, tecidos, vestuário e calçados lideraram o crescimento gaúcho sobre o mesmo mês do ano passado, com 20,6%, seguido pelos supermercados (14,2%), utilidades (7,7%) e livros, jornais, revistas e papelaria (5,5%), que vinham de recuos. No ampliado, material de construção cresceu 4,6%, mas veículos (-11,6%) e atacarejos (-10,3%) caíram.