Camicado em novo shopping do Zaffari marca 60 anos da Lojas Renner

Os 60 anos da Lojas Renner, maior varejista de moda do Brasil com sede no Rio Grande do Sul, que mobilizou a companhia (que também completou duas décadas de corporação - com capital pulverizado na bolsa de valores) - na semana passada, vem sob duas marcas mais recentes. A varejista fez uma reestruturação de áreas, criando um núcleo de negócio focado em Renner, a mais veterana das bandeiras de lojas, e outro com Youcom, Camicado, Ashua e Repassa, o brechó online. A companhia tem 680 unidades entre Brasil, Uruguai e Argentina (dados do primeiro trimestre de 2025). Mas vem mais novidade. O CEO da companhia, Fabio Faccio, havia dito à coluna Minuto Varejo que estavam descartadas novas lojas das bandeiras da varejista no Rio Grande do Sul este ano. Na operação nacional, devem ser abertas entre 25 e 35 unidades. Mas vai ter. O Minuto Varejo obteve informação que a Camicado vai estar no portfólio do novo shopping do Grupo Zaffari. A loja de decoração e utilidades para casa vai ocupar posição com grande visibilidade na entrada do piso na avenida Carlos Gomes do Bourbon Carlos Gomes, que deve abrir no fim de agosto, com parte das lojas e restaurantes e o supermercado Zaffari. A Camicado tem 10 unidades no Estado, sendo três em Porto Alegre e as demais em shoppings de Canoas, Caxias do Sul, Passo Fundo Pelotas. Nos próximos cinco anos, a companhia quer superar mais de 950 lojas de todas as marcas. A rede tem origem no Grupo A.J. Renner, tecelagem de 1912. A companhia tem mais de 25 mil funcionários e mais de 20 milhões de clientes ativos nos cadastros. O faturamento ultrapassa R$ 12 bilhões ao ano. A expansão da marca começa com entrada, em 1994, em Santa Catarina e no Paraná. São Paulo e Sudeste surge em 1997. Na sequência, outras regiões. Em 2017, a marca desembarcou no Uruguai e, depois anos depois, em 2019, na Argentina, com a bandeira Renner. A reestruturação na gestão das marcas coloca a Renner, com 449 pontos (até março), em um braço sozinha, e Youcom, Camicado, Ashua e Repassa (brechó digital) dividem agora "outra casa". Segundo nota da companhia, com sede no Rio Grande do Sul, a mudança servirá para gerir melhor potenciais de expansão. A varejista vem surfando onda favorável desde a virada dos números do primeiro trimestre do ano. Lucro líquido de R$ 221 milhões (alta de 59%), maior retorno aos acionistas, repasse menor que inflação a preços e uma eficiência operacional desde estoque, coleções e preços que são associadas a uso de tecnologias, entre elas inteligência artificial (IA). A reestruturação foi aprovada pelo Conselho de Administração. O foco é "aumentar a agilidade na tomada de decisão, garantir maior sinergia entre as unidades de negócios, potencializar o crescimento e ganho de eficiência e fortalecer a governança corporativa, garantindo um crescimento sustentável", diz a nota do comunicado, postado no site da marca.