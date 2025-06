São João e Atitus compram fatia de grupo gaúcho de laboratórios mirando expansão

Negócio entre uma gigante de farmácias e um player da área da educação chamou a atenção e indica novas apostas de segmentos e reforço, além dos mercados onde as marcas já são consolidadas. Trata-se da aquisição pelo grupo dono da Farmácias São João e braço de investimento da Atitus Educação de participação no grupo WP, que reúne as operações do Widal Pacheco, Endocrimeta e Conte.

Pela São João, o grupo Brair, que reúne mais segmentos de atuação do empresário Pedro Brair, que já inclui até mesmo hospital dedicado à oftalmologia em Passo Fundo - inaugurado em 2024 -, fez a negociação. O grupo que foi alvo do negócio diz que "é um dos 10 maiores laboratórios independentes do Brasil e líder em análises clínicas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina".

Em comunicado, Brair e Atitus informaram que fizeram aquisição de 10% e 18% respectivamente do WP. "A nova configuração societária busca impulsionar a expansão da rede de laboratórios e alcançar a marca de 120 unidades de atendimento até o final de 2025, ampliando a presença na região Sul do país", diz a nota.

O WP tem sedes administrativas em Passo Fundo e Porto Alegre e atende mais de 30 municípios, com 80 pontos de atendimento e coleta. A meta é chegar a "faturamento de R$ 100 milhões nos próximos quatro anos".