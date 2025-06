Chocólatras montou operação reativando saguão de chegadas e partidas do Salgado Filho

Onde o fluxo era intenso para embarques e desembarques agora tem uma ampla área com mesinhas, bancadas e uma cafeteria que oferta cardápio de tortas, entre elas uma em homenagem à Casa Cor, trufas e m'quina de café. "É a primeira vez que estamos na Casa Cor e logo na entrada. O que é legal é que o público pode chegar, sem pagar ingresso, e aproveitar a instalação e depois fazer a visitação", explica Luciane Horch, proprietária e que também detém a operação do Praia de Belas Shopping. São mais de 300 metros quadrados. Luciane diz que o investimento foi de R$ 70 mil para comprar os espaços, com apoio "dexisivop", diz ela, da organização da mostra. A influência das cores e grafismos que remetem a café estão em diversos murais nas paredes. As arquitetas Bethina Moreira e Patricia Strelow, que assinam a Chocólatras no antigo terminal, buscaram unir o passado, do lugar que atraiu tantos fluxos e frequentadores de muitas partidas e chegadas. "A gente trouxe desde as paletas de cores ao mobiliário, a organicidade e ambiente para ficar, com banco fixo, com ondulação. É um espaço de lounge, com mesas soltas e bancadas. "O mural é todo personalizado, todo pensado para esse espaço, trazendo animais e com animais que estão integrados ao ambiente". No acesso aos banheiros, mais referências. O corredor ganhou uma espécie de túnel iluminado, e que provoca o público com a frase: "Qual é o seu sonho". A ideia é do Café na Casa, com ligação ao cacau, que está nas cores dos ambientes." Os lavabos seguem a instalação original, com menos unidades, mas que voltaram à cena do fluxo do terminal, agora como mostra de decoração.