Restaurante, cafeteria e Casa Cor: fluxo volta ao antigo Salgado Filho

O antigo terminal do Aeroporto Internacional Salgado Filho voltou à vida e ao convívio com porto-alegrenses. A Casa Cor, mostra de decoração e arquitetura, recolocou no fluxo experiências memoráveis, que percorrem as operações que foram montadas para o ciclo da mostra, que vai até meados de julho, na Zona Norte da Capital.

Desde a entrada, com o mega painel do pintor Aldo Locatelli, até a beira da pista, o percurso vale muito a pena. Depois de percorrer espaços que antes eram dominados pelo via e vem de passageiros, chegar até o restaurante Venzone Cucina, é uma experiência irresistível. Os frequentadores podem se sentar e aproveitar o cardápio bem de frente à pista de pousos e decolagens, vislumbrando aeronaves de diferentes portes. A iluminação de dia e mesmo da noite é única. A proximidade com a operação aeroportuária dá ainda mais autenticidade à conexão da casa Cor com o antigo terminal.

O Venzone Cucina, encarado como o "restaurante-experiência", do grupo Venzon, é inspirado na cultura Italiana e história de Nova York. Os 250 metros quadrados têm boa parte da área dedicada a mesas e circulação e fica de frente à pista. Tem lounge, bar e área de jantar. O Venzone respira o tema da mostra: Semear Sonhos. No percurso estético, referências a famílias italianas que imigraram para os Estados Unidos, dando origem a núcleos como a máfia, entre outras marcas da colonização e dos empreendedores precursores da Big Apple.

"A materialidade e a ambientação do espaço mergulham o visitante nesse universo entre as décadas de 1920 e 1970. Formas arredondadas e paleta retrô evocam com elegância o clima das antigas trattorias e clubes privados da época", descrevem os idealizadores do Venzone. Uma espécie de palco emoldurado por cortinas de veludo vermelho remete também aos antigos teatros, com reforço do "espetáculo, do visual ao gastronômico".

Um uma das paredes grafites são domingos por "frases inspiradoras", arte popular e contemporânea conectando com o passado. No centro do salão, está a escultura inspirada na frase do universo mafioso: "O silêncio vale ouro", reforçando o caráter narrativo do ambiente, explicam os empreendedores.