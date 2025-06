Vida real e novidade geram engajamento no TikTok

Plataforma que entrou na disputa do e-commerce no Brasil, o TikTok desafia lojistas que estão mais familiarizados, mas nem por isso conseguem converter, com outras redes sociais. "As pessoas querem vida real. Isso que vai fazer elas comprarem de vocês e não da concorrência", avisou a diretora de marketing para América Latina, Silvia Belluzzo, que foi uma das atrações da segunda edição do Moda pelo Rio Grande do Sul, promovido pela CDL Porto Alegre, que lotou o teatro do Bourbon Country, ontem na Capital.

O evento reuniu especialistas e referências entre varejo, marketing e até saúde mental. "O Moda pelo RS lotou e foi um espaço de inspiração e como gerir os negócios", destacou o presidente da CDL-POA, Irio Piva, lembrando que o Estado mostrou grande capacidade de superar a adversidade da cheia. O Moda pelo RS teve a primeira edição no ano passado, com a ideia de levar subsídios para segmentos que sofreram com o evento climático.

Silvia deixou claro que o TikTok não é rede social e que aposta no conteúdo gerado pelo usuário. "Na era da participação, todo mundo pode ser protagonista", apontou a diretora da plataforma asiática. Outra força que o TikTok aposta: "As pessoas querem saber o que você falou. É o conteudo com intenção". O foco em geração de conteúdo novo com informação de interesse tem um motivo: o público considera que a plataforma tem 2,4 vezes mais chance de mostrar assunto novo, que as pessoas não conheciam. O tom da executiva foi vincular a operação a entretenimento e compras, agora na frente do TikTok Shop. Silvia citou que os três segundos iniciais da mensagem captam a atenção do público.

"Não precisa viralizar, mas ter audiência qualificada", associou a executiva, que também mostrou a força de segmentos nichados. "Isso é saber dialogar com quem usa a marca." Conteúdos inéditos são também aqueles com maior potencial de atrair audiência, segundo Silvia. Para convencer os participantes, Silvia citou que a plataforma aposta na atração e no espaço para os pequenos comerciantes. "Uma boa estratégia pode colocar o pequeno de igual para igual com o grande".

Joy, idealizadora do Moda pelo RS, fez alerta sobre estratégia para as interfaces digitais. "O varejo físico não vai acabar, estamos sempre revisitando isso, mas o digital hoje demanda mais atenção", alerta a estilista, citando que o posicionamento nas plataformas vai ser decisivo. "O TikTok, que estava com a gente, mostra como o conteúdo original, o que é gerado pelas marcas tem relevância", lembrou Joy, que provoca o setor a refletir sobre a imagem que está sendo passada para que a moda "não se torne cada vez mais descartável".

"O consumidor não é responsável por isso, mas quem trabalha com ela". Sua visão macro para o dia a dia do negócio. Paulo Selani, de Sua loja faz psiu, citou que tudo começa na abordagem do cliente que entra no ponto. "A vendedora recebe assim: 'posso te ajudar'? Tá no modo automático. A partir de agora troca o 'Posso te ajudar' por 'Seja bem-vinda na loja'", aponta Selani, citando outro aspecto que é muito falado: experiência. "O que você proporciona para o cliente permanecer na loja? Como está a loja? Tem iluminação gostosa? É aconchegante?", lista o criador do Sua loja faz psiu. Selani reforça a reflexão de Joy e recomenda: "Não copie os outros. Veja o que funciona para você e seu negócio ganha e melhora você mesmo".