Vida real e conteúdo novo geram audiência no TikTok, avisa executiva

Plataforma que entrou na disputa do e-commerce no Brasil, o TikTok desafia lojistas que estão mais familiarizados, mas nem por isso conseguem converter, com outras redes sociais. "As pessoas querem vida real. Isso que vai fazer elas comprarem de vocês e não da concorrência", avisou a diretora de marketing para América Latina, Silvia Belluzzo, que foi uma das atrações da segunda edição do Moda pelo Rio Grande do Sul, promovido pela CDL Porto Alegre e estilista Joy Alano, que lotou o teatro do Bourbon Country, nesta quarta-feira (4), na Zona Norte da Capital.

O evento durante toda a quata-feira reuniu um time de especialistas e referências no setor, com a intenção de repassar informações e atualizar micro e pequenos empreendedores do mundo fashion.

"O evento lotou e foi um espaço de inspiração e como gerir os negócios", destacou o presidente da CDL-POA, Irio Piva, lembrando que o Estado mostrou grande capacidade de superar a adversidade. O Moda pelo RS teve a primeira edição no nao passado, no pós-enchente com a ideia de levar subsídios para segmentos que sofreram com o evento climático. "O foco é levar informação, tecnologia e soluções para os negócios."

Silvia deixou claro que o TikTok não é rede social e que aposta no conteúdo gerado pelo usuário. "Na era da participação, todo mundo pode ser protagonista", apontou a diretora da plataforma asiática. Outra força que o TikTok aposta: "As pessoas querem saber o que você falou. É o conteudo com intenção".

O foco em geração de conteúdo novo com informação de interesse tem um motivo: o público considera que a plataforma tem 2,4 vezes mais chance de mostrar assunto novo, que as pessoas não conheciam.

O tom da executiva foi vincular a operação a entretenimento e compras, agora na frente do TikTok Shop. Silvia citou que os três segundos iniciais da mensagem captam a atenção do público. "Não precisa viralizar, mas ter audiência qualificada", associou a executiva, que também mostrou a força de segmentos nichados. "Isso é saber dialogar com quem usa a marca."

Conteúdos inéditos são também aqueles com maior potencial de atrair audiência, segundo Silvia. Para convencer os participantes, Silvia citou que a plataforma aposta na atração e no espaço para os pequenos comerciantes. "Uma boa estratégia pode colocar o pequeno de igual para igual com o grande".