No Ponto: SindilojasPOA e Fecomércio-RS e Dia dos Namorados, Bibi, Bistek, Stok Center e Unimed e Bourbon

> A Bibi Calçados teve alta de 80% nas vendas na Bibiland, nova loja em Parobé, que une lazer e produto, que substituiu a existente na sede do grupo.

> Dia dos Namorados: pesquisas apontam as percepções dos consumidores sobre a data.

A Fecomércio-RS mostra que 50,3% dos gaúchos devem comprar presentes, com valor médio de R$ 271,30. Homens pretendem gastar mais, até R$ 335,30, e as mulheres, R$ 214,46. Vestuário (44,4%), perfumes e cosméticos (26,2%), chocolates (10,9%) e calçados (10,1%) são os itens a serem mais comprados por residentes em Caxias do Sul, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Uruguaiana.

Já o SindilojasPOA aponta a data vai movimentar R$ 233 milhões, com tíquete médio de R$ 280,90 por pessoa. Na lista de itens mais desejados, estão cosméticos, perfumaria e produtos de higiene (40,3%), roupas (27,9%) e calçados (16,2%), mas tem lazer com jantar/almoço (6,5%) e viagens (1,5%). Para presentear, consumidores indicaram roupa e/ou perfumaria (29%), calçados e flores (10,8%). O que vai pesar na hora é qualidade do produto (52%), preço (38,8%) e saber o que a pessoa quer (32,8%). Pagamento com cartão de crédito parcelado (32%), Pix (29,3%) e à vista no cartão de débito (19,5%) lideram.

> O Bistek deve começar a erguer ainda este ano a nova loja em Porto Alegre, na avenidas Protásio Alves, onde foi Nacional. O prédio será demolido. Walter, diretor comercial, dia que a unidade deve abrir até o fim de 2026.

> A Comercial Zaffari abriu Stok Center em Lajeado, o terceiro do ano.

> A Unimed Serra Gaúcha vai montar uma central de serviços, em área de 2,2 mil metros quadrados e aporte de R$ 70 milhões no Bourbon San Pellegrino (Grupo Zaffari), em Caxias do Sul.