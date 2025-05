Equifax/Boa Vista reforça uso e tecnologia na análise de crédito

Em meio à escalada da inadimplência entre consumidores pessoa física no Rio Grande do Sul, que bateu novo recorde em abril, o uso de mais tecnologia na análise de dados e decisão de crédito ganha mais relevância. O tema fez parte de encontro nesta quarta-feira (28) na sede da CDL Porto Alegre com o comando da Equifax/Boa Vista, que detém o birô de concessão e cadastro negativo e positivo para a base de associadas da entidade.

Os dados monitorados pela companhia, que assumiu a Boa Vista em 2023, servem de subsídio para a câmara formar o Índice de Inadimplência divulgado mensalmente. A taxa chegou a 34,27% no Estado e em 34,84% entre os porto-alegrenses. Os atrasados se intensificam em meio à alta da Selic, juro básico que lastreia o custo financeiro no mercado, que passou a 14,75% ao ano.

O CEO da Equifax/BoaVista, Henrique Freire de Moraes, que assumiu o posto em 2024, destacou que o mercado gaúcho é um dos principais da operação brasileira e "tem crescido de forma super saudável".

"Nos últimos dois trimestres, a dois dígitos (geral no País). Essa região tem uma participação preponderante e fundamental nesse crescimento", citou Moraes, que se reuniu com integrantes da entidade, empresas que utilizam os serviços e com as áreas que atuam no atendimento.

A interação com os setores na CDL-POA serve para pautar novas demandas. "A ideia é usar esse negócio para dar capacidade de boas decisões, que retorna aos clientes (varejistas)", citou o CEO. Ricardo Raposo, vice-presidente de Data & Analytics da Equifax BoaVista, que foi diretor de Dados e Análise da B3 (bolsa de valores), comentou, sobre uma conjuntura de mais atrasos e até mesmo fraudes, que cada vez mais se aperfeiçoa o nível de uso de dados e de busca e armazenamento, para embasar as análises.

"O ganho de eficiência é inevitável, a partir do momento que você inclui um dado novo, uma tecnologia nova e entrega uma solução analítica. É um processo que pode gerar mais oportunidade e outros produtos", sinalizou o vice-presidente de Data & Analytics. "A precisão de análise vai tornar mais claro o entendimento do risco e do potencial de consumo das pessoas", exemplifica Raposo.

Além do score (pontuação gerada pela pontualidade em quitar contas ou não) de consumidores, as fraudes são na mira da companhia. O executivo lembra que a captação de dados e aplicação de tecnologias são decisivas para gerar ganhos de eficiência que chega para as empresas que contratam o birô de análise.