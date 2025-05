Pontal Shopping vai ganhar academia e loja de cucas

Academia de ginástica é praticamente um item obrigatório em shopping center. Mais uma operação entrará em um empreendimento varejista, desta vez no Pontal Shopping, de frente pra a orla do Guaíba, em Porto Alegre. A Moinhos Fitness, grupo do segmento com sede na Capital e 20 unidades, abrirá em mil metros quadrados até agosto.

"O projeto da academia inclui um mezanino, espaço para aulas coletivas, aparelhos de última geração de musculação, cardio e peso livre", informa o Pontal, em nota. Um dos atrativos para alunos será a isenção de estacionamento por tempo limitado ide permanência no complexo.

"A chegada da Moinhos Fitness integra-se de forma natural ao nosso mix de operações e ao que nossos clientes procuram", observou, em nota, Lindenor Cavalheiro, gerente-geral do empreendimento. A unidade vai ser no térreo, próximo à Cervejaria Salvador, o lado da Lojas Pompéia.



Outras estreias do ano no Pontal incluem Remax Donno, El Guerrero, Café Havanna e quiosque Heladeria Havanna. A Da Vó, de cucas artesanais, vai entrar no mix nos próximos meses.