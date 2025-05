Grupo dono do Mamma Mia abre restaurante em homenagem ao cinema em Gramado

Os mesmos donos do Galeto Mamma Mia, de culinária italiana da Serra Gaúcha, acabam de estrear um novo restaurante, desta vez inspirado na sétima arte. É o Cinema Paradiso, que o Grupo JPLP montou em Gramado, com nome inspirado em um dos clássicos italianos. O novo restaurante é carregado de simbologias e vem cardápio mais contemporâneo.

Com investimento de mais de R$ 6 milhões, a casa fica na Rua Coberta, em frente ao tapete vermelho do Festival de Cinema e próximo ao Palácio dos Festivais. "O novo empreendimento promete ser um marco na cena gastronômica da cidade, reconhecida como a Capital Nacional do Cinema", aposta o grupo, em nota.

A ideia é ter apenas a unidade, pela ligação temática com o lugar, mas o grupo não descarta completamente mais no futuro ter mais pontos do Cinema Paradiso.

A nova casa, na rua Madre Verônica, 50, tem 560 metros quadrados e capacidade para 270 pessoas em três ambientes. “O Cinema Paradiso é a soma do melhor que desenvolvemos em 40 anos de história, com um conceito novo, contemporâneo e cheio de respeito pela nossa trajetória”, descreve Julinho Cavichioni, que fundou o grupo, com perfil familiar.

Bar central de dois andares decorado com 1,5 mil garrafas iluminadas é uma das atrações GRUPO JPLP/DIVLGAÇÃO/JC

O cardápio é efeito de pesquisa e experimentações, influenciadas por viagens à Itália "em busca de aromas autênticos, sabores marcantes e receitas clássicas", cita o grupo. O chef Edy Lopes, que responde pelo Neni, comanda a gastronomia do novo integrante da família, com saladas, risotos, carnes, massas e sobremesas. As massas, por exemplo, são preparadas ao vivo por uma chef pastaia, especializada em elaboração artesanal.

O projeto arquitetônico, assinado por Lorenzo Muratorio Cavichioni, contemplou um bar central de dois andares decorado com 1,5 mil garrafas iluminadas de Campari. Por isso, o vermelho, claro, domina. A decoração tem peças garimpadas em antiquários do Brasil e quadros exclusivos. Na área externa, estão 60 limoeiros sicilianos para reforçar a imersão italiana.

Este ano, Julinho saiu do comando executivo, entrando como CEO, Marcelo Borba, ex-grupo Iguatemi.

Além do Mamma Mia ea gora Cinema Paradiso, o JPLP tem ainda o El Fuego e o Neni. São 40 operações entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, maior parte delas de Mamma Mia, que tem a versão express, mais focada em shopping e comida mais rápida.