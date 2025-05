"Não é uma loja", avisa CEO da Florense sobre flagship de Porto Alegre

“Não é uma loja”, avisa Mateus Corradi, CEO de uma das principais indústrias de mobiliário do Rio Grande do Sul com foco em alto padrão e renda. A nova flagship, loja conceito, da Florense, que estreia nesta quarta-feira (28), em Porto Alegre, combina de forma superlativa ambiente, arquitetura, experiência e, claro, produto.

Muitos mobiliários são novidade, principalmente em tecnologia. A cozinha, com bar que se move, e é toda em curvas, projetada pelo escritório italiano Pininfarina, mesmo de marcas como Porsche e Ferrari, é apresentada pela primeira vez. Só estava em exposição na flagship da Florense em São Paulo.

Cozinha projetada pelo escritório Pininfarina tem bar (à dir.) que se move com toque PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

A fabricante, com mais de sete décadas de história e sede em Flores da Cunha, ergueu a construção do zero e surpreende na entrada, com visual que gera mais curiosidade e já provoca clientes e profissionais a conhecerem.

Na chegada ao ambiente interno, uma cascata, que se estende desde o segundo piso, onde é o showroom, e o primeiro piso. "É o coração da loja", resume o coordenador do Studio Florense, Gregory Lorencet. A concepção e o design do projeto da flagship são do arquitetoGuilherme Torres. A operação fica narua Quintino Bocaiúva, no bairro Moinhos de Vento.

O investimento na nova unidade, entre mais de 50 no País, além do exterior, não foi divulgado. A marca vem atualizando lojas, incorporando o novo negócio, a Inside, de portas, o que entrega o mix completo. Além de Porto Alegre, na largada do ano, teve estreia de loja em Miami.

Cascata que fica no primeiro piso é considerada o "coração" da nova operação PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Segundo Corradi, o futuro é menos expansão orgânica e mais reforço das operações existentes. “Em vez de aumentar a quantidade de lojas, vamos estruturar melhor as existentes. Porto Alegre foi pensada para atender o interior também”, cita Corradi.

Na Capital, a marca teve duas unidades, mas reduziu para uma que estava na avenida Goethe e agora passou para a Quintino, que é um dos polos de mobiliário porto-alegrense, com foco em renda mais alta. "Não optamos pela quantidade de pontos, mas pela região de atuação."