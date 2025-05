Loja Tendência mostra aplicações no ponto físico

Uma das atrações da Feira Brasileira do Varejo (FBV) foi loja Tendência do Sebrae, que mostrou inovações para o ponto físico, conectando também ao digital. "Envolve também questões sensoriais, do lúdico, das cores, do cheiro à identidade musical. "É trabalhar os cinco sentidos dos consumidores. Com isso, eles levam um pouquinho da marca para casa", descreve a analista de Articulação de Projetos do Sebrae-RS, Daniela Machado. "Tudo vinculado para transformar em uma melhor experiência do cliente", arremata Daniela. Os visitantes puderam seguir o roteiro pelos dispositivos da loja. "A ideia é que o cliente faça uma tomada de decisão e uma compra mais assertiva", acrescenta a analista. O Sebrae fez parceria com a Kwai, empresa global de tecnologia em mídia e comunicação, a primeira na América Latina, que levou a solução da Kling, de IA, usada na geração de imagem, áudio e vídeo e estava em provadores virtuais da loja.

Quem passou pela loja conseguiu navegar pela tela vertical com as coleções de moda, acessar estoque e ampliar a percepção sobre o conceito de omnicanal, tão em alta no varejo. Tatiane Alves, da Compassing Projetos com Design, que presta consultoria, indica que são três momentos. "Primeiro, são as tecnologias possíveis para o pequeno lojista para diminuir a fricção na hora da venda. Depois, tem a parte sensorial, com identidade musical, aroma, customização de produtos e ainda, na terceira parte o processo de construção da marca até o produto", detalha Tatiane. A tendência também tem o locker, que é o armário para retirada do que foi comprado no digital. Inovações vistas na FBV também estão na Loja Tela, aberta pelo Sebrae no Praia de Berlas Shopping, com marcas locais gaúchas.