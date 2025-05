Destinos diferentes pós-tarifaço de Trump

O ambiente para empreender nos Estados Unidos sob o governo de Donald Trump combina reações diferentes de brasileiros. Ricardo Rosa, cofundador da Petisco Brazuca, com cinco lojas em Nova York, aposta em novo momento após superar o desafio de trazer o sabor do Brasil ao país. Este ano a marca, que foca comida de rua brasileira, com a coxinha como carro-chefe, ativará projeto antigo de ampliar a fabricação para congelados, em novo salto para a Petisco. A meta é chegar a 27 estados. "Era o nosso plano original, mas a gente foi adaptando. Depois de 11 anos voltamos com os congelados", explica Ricardo. O cofundador espera detalhes finais para começar colocar os produtos nas lojas: "Vamos distribuir em 27 estados. No foco inicial, estão mercados latinos e brasileiros e depois os consumidores americanos".

Cândida Langbauer, que mora em Seattle, no lado Oeste, onde atua na prefeitura com captação de investimentos e atração de empresas de fora dos EUA, já registrou e vai lançar até dezembro a Flora Botanics, de cosméticos baseados em insumos brasileiros. Com o tarifaço, o custo subiu 10%, cita ela. "A gente não sabe o que vai acontecer aqui. Por isso, a decisão de lançar no Brasil", explica: "Abriu a oportunidade". Os produtos seguem perfil sustentável e engajamento social", diz ela.