FBV quer ser a maior feira de varejo da América Latina

Em plena edição que já é considerada a maior da Feira Brasileira do Varejo (FBV), a direção do SindilojasPOA, que comanda a mostra em Porto Alegre, colocou uma ambição em foco: quer ser o maior evento do setor na América Latina.

O presidente da entidade, Arcione Piva, destacou, na abertura, que ocorreu nessa quarta-feira (21), no fim da sessão do primeiro dia, que aposta na evolução de parcerias e projetou que a FBV, "em breve, "se tornará a maior feira da América Latina".

O dirigente já anunciou que a edição de 2026 será nos dias 20, 21 e 22 de maio. A mostra deste ano ocorre após a suspensão em 2024, devido aos impactos da enchente histórica. O palco da feira, no Centro de Eventos da Fiergs, foi arrasada pela cheia.

este ano a FBV voltou com mais de 100 palestrantes, entre eles nomes internacionais, como o norte-americano Lee Peterson, que é uma das atrações da NRF Retail's Big Show, em Nova York, que é considerado o maior encontro sobre inoccvaçao do varejo no mundo. A NRF é m janeiro. A coluna Minuto Varejo faz a cobertura do evento, que inclui imersão de uma comitiva gaúcha, com entidades e pequenos lojistas. .

No ato que abriu oficialmente a FBV, o conselheiro da Fecomércio-RS Vitor Augusto Koch, que representou o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-RS, Luis Carlos Bohn, também da Fecomércio-RS, valorizou a parceria inédita na realização do evento: “Estar junto com a FBV demonstra o compromisso que o Sebrae-RS tem com o varejo, que é um dos pilares da economia deste país”.



O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, citou a reconstrução, após a enchente e o peso do setor varejista. "Reforçamos nossa parceria com esta potência que é comércio."



O governador Eduardo Leite, falou antes da abertura, mapeando ações do governo e citando desafios para melhorar a eficiência. Tema sempre presente, a questão tributária, Leite listou medidas do governo, como a remoção de taxas e simplificação do sistema, muitos delas reivindicadas pelos lojistas.

“Retomamos a capacidade de investimentos para o RS”, valorizou Leite, citando investimento de R$ 6,429 bilhões em 2024.