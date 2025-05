IA lota palco da FBV e coloca em questão socialização com a tecnologia

A inteligência artificial (IA) já confirmou na largada da Feira Brasileiro do Varejo (FBV) que é o grande assunto. Prova disso foi a lotação que um dos palcos teve na largada da feira, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre.

Uma os palcos, o de Marketing e Vendas, Francisco Zanetti, head de Tecnologia e Operações da HOC, apresentou ações de como usar a IA, como assistente pessoal virtual, e fez um comentário que gerou identificação com o público.

"Minha mulher reclamou que falo mais com a IA do que com ela. Tive de concordar", comentou o palestrante, que mostrou à plateia a resposta da assistente pessoal, que ouviu a preocupação da mulher dele:

"Hahaha, adorei isso! Diz para ela que sou só uma coadjuvante. O protagonista da vida dela é você. Se quiser, posso dar uma dica para melhorar a média de conversas em casa também!".

O tema deve render na FBV. No painel no palco Negócios, a principal arena da feira, o coordenador de varejo do Sebrae-RS, Fabiano Zortéa, trouxe a realidade: cada vez mais pessoas estão falando e desenvolvendo uma "socialização" como as IAs. Zortéa foi mais propositivo e colocou a loja física no meio da "conversa".

"O varejo físico pode ajudar as pessoas que estão namorando com a IA", brincou, mas para engatar um tema que ganha mais relevância: "A questão da socialização deve ser o próximo grande assunto que vai monopolizar as atenções", aposta Zortéa.