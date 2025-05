Escadaria de Nova York transforma Casarão Verde

De Nova York, veio a inspiração para mudar o que era uma desconfortável estrutura em meio à loja Casarão Verde, em Santa Cruz do Sul, negócio familiar com mais de 35 anos de história. A gestora da empresa, com filial em Candelária, Janaína Mainardi Pires, viu na flagship daRay-Ban, no descolado bairro Soho, em Manhattan, a solução. Janaína fez parte da comitiva gaúcha que esteve na mega cidade em janeiro, para conferir a edição da NRF Retail’s Big Show e participar de visitas técnicas. Os resultados dessa interação para 15 pequenos lojistas vão ser apresentados na quinta-feira em meio a Feira Brasileira de Varejo (FBV), que abre na quarta-feira no Centro de Eventos da Fiergs, na Zona Norte de Porto Alegre.

A coluna começa a trazer, a partir da história da Casarão Verde, o que os lojistas promoveram de inovações, após a passagem por Nova York. Tem desde mudança de itens do design interno, como Janaína conta aqui, nova fachada e loja à adoção de conceitos sustentáveis. “A parte mais relevante da imersão é quando eles voltam para suas cidades e implementam mudanças e se tornam referência em seus mercados”, valoriza Fabiano Zortéa, coordenador de varejo do Sebrae-RS e curador da missão internacional. “A Janaína fez a mudança na escadaria e alavancou o negócio”, cita Zortéa.



“Em uma das visitas técnicas, enxerguei uma escada arquibancada. Aquilo me arrepiou na hora, porque a escada da nossa loja aqui de Santa Cruz do Sul era um grande problema. A gente queria mais esconder do que mostrar”, recorda a empolgada varejista. De Nova York, ela já acionaria a arquiteta da empresa para começar a pensar em como transformar o acesso ao andar das coleções masculinas. “O resultado é o que os clientes já veem aqui. Éuma escada convidativa. Fez com que eles gostassem de subir. E mais do que isso: utilizassem a escada pra sentar e até para aguardar a família fazer as compras”, descreve a comerciante.



Janaína cita que a viagem serviu ainda para fazer uma conexão antes inimaginável: “Lancei uma coleção pensada para as nossas clientes e que apresentei na viagem”, conta ela. A ação foi feita em conteúdos postados nas redes sociais. Janaína desfilou em pontos icônicos da cidade com as roupas. “O que para mim era um grande sonho, viajar, olhar os negócios lá fora e trazer inspirações, hoje é uma grande realidade e vejo a grande importância de sair de dentro do nosso negócio e olhar as possibilidades do lado de fora”, motiva a lojista de Santa Cruz do Sul. Para ela, as inovações na loja atenderam a novas demandas dos clientes no ponto físico: “Eles querem um lugar acolhedor para se sentir em casa.” No negócio, o impacto veio com fluxo maior e tíquete de venda mais elevado, comemora.