Cria, festival de criatividade, aborda oportunidades em Nova York

O Brasil está em alta em Nova York em maio. São diversos eventos que reúnem empresários, entidades que atuam com empreendedorismo e feiras. O Rio Grande do Sul teve missão, com governador Eduardo Leite e ganhou um dia de encontros. Uma das iniciativas é o Cria, que se autodenomina Festival de Criatividade Brasileira nos Estados Unidos, será neste sábado (17) na avenida Broadway, 2537, em Manhattan.

Vídeo: Minuto Varejo conversa com fundadora do Cria, em Nova York

diáspora brasileira, que é a fuga de talentos, conquistas em Cannes e seleção para atuar no mercado de trabalho estão na pauta. I , que é a fuga de talentos,de trabalho estão na pauta. I ngressos podem ser comprados neste link

A sessão, a partir das 13h até as 22h, terá um elenco de convidados, entre executivos de grandes empresas do setor de tecnologia, recursos humanos (recrutamento), agências de publicidade e marketing, diretores de produção de filmes e donos de operações com perfil brasileiro em Nova York. Entre os nomes, estão Google, JP Morgan, Rebu, Razorfish NY, Petisco Brazuca, Dentsu Creative, Carreira USA, Global Talent Acquisition e Meraki Collab.

A fundadora do festival, Larissa Rinbaldi, explica que o projeto foca publicidade, marketing e tecnologia, buscando aproximar empreendedores, startups e profissionais de grandes empresas para discutir criatividade, business, marketing e recursos humanos.

A fundadora conta que a iniciativa vem crescendo, com eventos menores e temporários que já ocorrem em São Francisco e Los Angeles e deve ter edição em Orlando.

Larissa, que lançou o livro Tudo que aprendi em Nova York, em 2022, abordando experiências na cidade. O projeto do Cria surgiu para apoiar e gerar mais networking para quem escolhe viver no polo lançador de tendências e centro de decisão d grandes empresas.

"Os brasileiros vêm para cá porque sabem que vão encontrar investidores ou pessoas para fazer networking. Muitos vêm trabalhar em empresas ou vêm com vistos extraordinários, para atuar em atividades ligadas à criatividade e outros segmentos de economia criativa e comunicação.

"O Cria é todo em português. A gente busca o nosso calorzinho brasileiro. Discutimos criatividade for profissionais que estão aqui, muitos ligados a grandes empresas ou com carreira e negócios aqui", completa Larissa.

Quem vai estar na edição 2025 do Cria em Nova York:

1. Painel processos criativos: Brasil, o país da criatividade por Cannes Lions

Erika Fujiyama - Documentarista

Gustavo Cruz - Senior Interaction Designer @ Google

Juliana Constantino - Executive Creative Director @ Dentsu Creative

Daniel Portuga - VP, Group Creative Director @ Razorfish NY

2. Painel Business: a diáspora brasileira no mundo

Estefânia Barsante - Psicóloga e Founder @ EB Coaching e @ Connect Club

Cristiano Galvão - Microsoft MVP

Ricardo Rosa - Co-Founder @ Petisco Brazuca

Maria Cândida - MBA, MUP - Senior Economic Development Strategist



3. Painel Marketing: tecnologia e dados na conversão de clientes

Inês Ferreira - Businesswoman and Community Leader

Alessandra Sibinelli Lonzi - Marketing Channel Strategy and Expansion Manager - Card Installments &

Alternative Lending @ JP Morgan Chase

Fernando Andreazi - Creative Director | Co-founder of the branding studio @ REBU

4. Painel RH: como se destacar em processos seletivos nos EUA

Thais Mei - Founder @ Carreira USA

Rhamana Costa - Global Talent Acquisition Partner

Débora Prado - Co-founder @ Meraki Collab

5. Novos autores: memoir para contar e encantar