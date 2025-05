Vendas do Dia das Mães são marcadas por compras parceladas e impacto da enchente

Como foi o Dia das Mães para os lojistas em Porto Alegre? O SindilojasPOA passou à coluna Minuto Varejo a tradicional pesquisa com o setor para saber como foi o desempenho. Desta vez, três dados chamam a atenção da coluna: compra parcelada com cartão representou 70% dos pagamentos, mesmo que um terço (33%) dos lojistas tenha vendido mais, 27% disseram que ficaram abaixo da data de 2024 - mega afetada pela enchente -, e lojas físicas como preferidas para compras (64% dos comerciantes) frente aos canais digitais.

O maior percentual dos ouvidos, 36%, diz que vendeu o mesmo da data anterior. Nos pagamentos, débito (12%), Pix à vista (5%) e Pix parcelado (1%) completaram a forma de quitação. O tíquete médio ficou um pouco abaixo do projetado, em R$ 330,00, em vez de R$ 365,00. A semana antes da data liderou o fluxo de compras para 63% dos ouvidos, seguido pela véspera (27%).

Os dados de levantamentos como esse são importantes para ajudar a captar uma visão geral das datas. O Dia das Mães é a segunda em comercialização e ainda cai na transição de estação - verão para inverno.

O domínio da compra com cartão deve ser alvo de atenção do segmento. A inadimplência segue subindo, como mostrou a CDL Porto Alegre em seu indicador de abril. O cenário macroeconômico, com juros em alta, como é o caso da Selic, taxa básica que lastreia o mercado, que passou a 14,75% ao ano. O custo sobe caso o consumidor não pague o parcelado e caia no rotativo do cartão.

Entre os produtos, os mais vendidos em vestuário foram pijamas (34,3%), blusas (31,4%) e calças (22,8%), cosméticos, perfumaria e produtos de higiene tiveram perfumes (60%), hidratantes (33,3%) e shampoo (46,7%), calçados foram botas (40%), pantufas (26,6%) e tênis (13,3%).

O presidente do SindilojasPOA, Arcione Piva, apontou a retomada do comércio, já que o maior percentual foi de lojistas com mais vendas. "A data comemorativa, uma das mais fortes para o setor, teve o apelo da retomada", consagrou Piva, em nota.