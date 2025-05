Diretora do TikTok e mais seis atrações estarão no Moda pelo RS 2025

O Moda pelo Rio Grande do Sul, que terá a segunda edição em junho em Porto Alegre, vem com time com nomes de segmentos de comunicação e como alcançar o público em canais digitais. A diretora de Marketing do TikTok América Latina, Silvia Belluzzo, foi confirmada entre os palestrantes do Moda, realizado pela CDL Porto Alegre e idealizado por Joy Alano, criadora do Provador Fashion.

O evento será em 4 de junho, no Teatro Bourbon Country, das 8h30min às 18h, na Capital. A ideia é que o dia seja em ritmo de maratona de conteúdos, com foco em micro e pequenos empreendedores do setor. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Uhuu ou na bilheteria do teatro.

Tendência, tecnologia e comunicação vão passar pela agenda dos painelistas. Na primeira edição, o foco foi levar ferramentas e motivação a varejos atingidos pela enchente de maio de 2024. Estarão em mais um Moda pelo RS: Jorge Grimberg (escritor e mentor de criativos), Isabela Bez (especialista em previsões de tendência da Start by WGSN), Camilla Menezes (especialista em comunicação), Ester Morgan (consultora em varejo), Claudia Bartelle (influenciadora e filantropa) e Paulo Selani (autor de Sua Loja Faz Psiu?).