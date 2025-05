Além de Eduardo Leite e comitiva, erva-mate, arroz e paçoquinha gaúchas estão em Nova York

Tem missão do governo do Rio Grande do Sul, em Nova York, liderada pelo governador Eduardo Leite, mas vale também dar holofote a outros gaúchos que estão o ano inteiro na cidade. São produtos super populares e típicos do cardápio da terrinha que ajudam residentes do Estado e de outras regiões brasileiras a manter a tradição na Big Apple.

VÍDEO: Minuto Varejo vai ao Brazilian Market comprar erva-mate

Na lista, estão erva-mate, arroz, paçoquinha e suco de uva de diversas origens no território gaúcho e que estão à venda em um dos mercados com mix brasileiro em Manhattan. A coluna Minuto Varejo já mostrou o empreendimento em outras reportagens e voltou ao Brazilian Market para conectar com a missão oficial.

Aliás, esta semana há uma agenda de eventos envolvendo o Brasil em Nova York, que parece ter virado uma extensão do território verde e amarelo. Os eventos vão desde temas gerais de negócios, com grandes nomes do empresariado da cena brasileira, a uma das feiras mais importantes em mobiliário, a International Contemporary Furniture Fair (ICFF), Feira Internacional de Mobiliário Contemporâneo.

Duas gaúchas com lojas na ilha, a Dell Anno e Florense, acompanham a ICFF e a Design Week, que abre nesta quinta-feira (15).

O Brazilian Market entra no radar de quem está na cidade. Até porque tem produtos de todas as regiões, da erva-mate ao pão de queijo, café e açaí.

A loja fica na Rua 77, no Upper East Side, no lado leste e a cinco quadras do Central Park. São duas marcas de erva-mate, a Barão e a Ximango, além de cuia e bomba. Também tem a seleção de chás da Madrugada. A paçoquinha é da Da Colônia, no Litoral Norte.

Mercado brasileiro fica na Rua 77, em Upper East Side, perto do Central Park, em Manhattan PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

O arroz, grão que o Rio Grande do Sul lidera a produção no Brasil, tem de duas opções: São João (Josapar) e Prato Fino (Pirahy). O mix gaúcho se completa com duas marcas de sucos de uva: o Casa de Bento, da Vinícola Aurora, e Grape Juice, da Casa Madeira, de Flores da Cunha.

Detalhe que a coluna apurou conversando com a equipe do mercado é que residentes argentinos são os mais compram o insumo para fazer chimarrão. Mas eles buscam e não acham a erva moída grossa. Ervateiras gaúchas que têm esse tipo de moagem podem buscar importadores e distribuidores para o mercado norte-americano para tentar colocar o produto no mix do varejo.