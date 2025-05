 O Supermercados Kern ganha a quinta loja hoje (foto), com a reabertura da unidade do ex-Nacional, em Novo Hamburgo. A loja volta com self-checkout, máquina de café, equipamento para açaí, adega com serviço para servir espumante e padaria com autoatendimento. A rede, que tem mais duas lojas em Ivoti, uma em Dois Irmãos e outra em Xangri-Lá, manteve 27 empregados da antiga operação e contratou mais 35 pessoas. Foram investidos R$ 9 milhões na reforma.

 O Fort Atacadista abriu seleção para 70 vagas no atacarejo que vai abrir em Gravataí. Será a sexta loja no Estado.

 Tem Feirão de Empregos, na segunda-feira, no Sine de Cachoeirinha.

 A Lenny Niemeyer, de moda feminina beachwear e resortwear, abre sábado no Iguatemi Porto Alegre. É a primeira unidade da marca no Estado, com 27 lojas pelo País, além de ter coleções em 250 pontos de venda no atacado e mais de 150 multimarcas internacionais. Em 2025, a rede terá mais duas novas filiais.

 A Madame Chique, de alfaiataria feminina, e Milon, de moda infantil, diversificam o mix do Moinhos Shopping, do Grupo Zaffari.

 Dia das Mães: nos shoppings Gravataí e Passo Fundo, gasto acima de R$ 400,00 ganha brinde de kit da Natura, até domingo, um por CPF, enquanto tiver estoque. No Pelotas Shopping, compras acima de R$ 400,00 ganham colar com pingente banhado a ouro. O Pop Center, no Centro Histórico da Capital, tem sorteio para gasto acima de R$ 50,00 até sábado, com prêmios Spa completo (1º lugar), vale-compras de R$ 1 mil (2º) e cesta especial (3º). O grupo Oscar projeta alta de 30% nas vendas das unidades da Paquetá e Gaston.

 Para desafiar os bolsos de filhos e filhas, os preços para o Dia das Mães estão mais salgadinhos este ano. A CDL Porto Alegre aponta alta de 5,7% na inflação da data, segunda em vendas no varejo, em 12 meses (abril de 2024 a março de 2025) na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), ante IPCA de 5,1% no mesmo período. O economista-chefe da CDL-POA, Oscar Frank, diz que a variação segue elevação geral do indicador. "É fundamental que os consumidores realizem pesquisas de preços e ajustem seus gastos ao orçamento", orienta Frank. O economista listou 34 itens mais buscados. Entre as maiores altas, considerando presentes que despontam nas pesquisas, estão joias (21,5%), perfume (11,8%) e pacotes turísticos (10,3%). Entre as baixas, bolsa teve queda de 7%.