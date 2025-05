Shopping do Zaffari tem reforço de lojas de alfaiataria feminina e moda infantil

Duas novas operações entram no mix de um dos shopping centers do Grupo Zaffari, em Porto Alegre. São operações de moda parados públicos: feminino e infantil. Em nota, o Moinhos Shopping informa que as lojas da Madame Chique e da Milon entraram no complexo, que fica no bairro Moinhos de Vento, região de renda média e alta na Capital.

A Madame Chique é da estilista Jaqueline Soroka, com modelagem de alfaiataria e "proposta slow fashion", que se contrapõe ao fast fashion, com roupas e outros itens que mudam e são rapidamente descartados.

Coleções da Madame Chique usam tecidos naturais e sustentáveis, como linho, algodão, viscose e seda RENAN COSTANTIN/DIVULGAÇÃO/JC

"A marca busca desenvolver peças de alta qualidade valorizando diferentes biotipos femininos", diz a nota do Moinhos. Jaqueline criou a marca há 15 anos. As coleções usam tecidos naturais e sustentáveis, como linho, algodão, viscose e seda.



No segmento infantil, a franquia da Milon, de Santa Catarina e com 100 lojas pelo País, apresenta modelos que marcam a trajetória do negócio desde 2006 e que foi inspirado no estilo de vida de um vilarejo na região de Bordeaux, na França.

A marca é ligada ao grupo Kyly, a Milon que abriu a primeira em 2010 e também está em pontos multimarcas em 19 países, como Grécia, Israel, Portugal e Rússia, segundo site da marca.