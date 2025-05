Fechados pela enchente, Agulha e Balbueno Tapetes abrem em novo endereço e mesmo shopping

Dois nomes emblemáticos do comércio e de gastronomia e diversão de Porto Alegre reativam operações, após serem fechados pela enchente em bairros do Quarto Distrito, na Zona Norte da Capital. Só que o bar Rádio Agulha (música e gastronomia) e a loja Balbueno Tapetes (decoração) reabrem em novo endereço e coincidentemente no mesmo shopping center, situado perto do Centro Histórico.

Isso mesmo. As duas marcas estão no cardápio de uma lista com um total de 16 estreias no Shopping Total, no bairro Floresta, que ocupa as antigas instalações da Cervejaria Brahma.

Outro detalhe curioso dessa nova fase do Agulha e da filial da Balbueno, que ficava no DC Shopping - arrasado pela cheia e que tenta se recompor mas com dificuldades para reocupar lojas -, é que as marcas entram em espaços emblemáticos do Total.

A Balbueno já ocupa área de 330 metros quadrados onde foi montado o centro de distribuição de doações para os atingidos pela enchente. "Era um namoro antigo nosso. Eles começaram com loja provisória e depois permanente", conta a gerente comercial e doe marketing do Total, Sílvia Rachewsky.

Agulha não voltou ao São Geraldo e prepara a instalação nos túneis da chaminé da antiga cervejaria TIAGO FERREIRA WIEDEMANN/DIVULGAÇÃO/JC

O dono da Balbueno, Gelson Balbueno, confirmou para a coluna Minuto Varejo, que a unidade não reabrirá no DC.

Já o Agulha, fechado pela cheia na rua Conselheiro Camargo, no bairro São Geraldo, está sendo instalado nos túneis da antiga cervejaria, no pé da chaminé de mais de 90 metros de altura. O local já teve o restaurante da Famiglia Facin, hoje não Cais Embarcadero, no Cais Mauá.

"Vai ser uma operação multiuso, com gastronomia, cultura, música. Será um ambiente mágico", aposta Sílvia. O bar estreia em 13 de maio. "Nosso foco, é complementar a área de gastronomia mais elaborada, nos prédios de patrimônio histórico, na Alameda dos Escritores, junto ao deque, em sintonia com o conceito life style", valoriza Sílvia.

Na lista de futuras inaugurações, estão, além do Rádio Agulha, Paka Shoes (calçados e bolsas), Brilho de Estrela, Malhas e Tramas e Seu Abrelino (gastronomia) em maio. Em junho, estão previstos Baby Mills (enxoval e móveis para bebê), Qualquer Coisa Lândia (presentes), Glow Dress (moda festa), Sunshinee (moda feminina) e Conceito Eletrônico.

Para julho, o Senac Distrito Criativo conclui a operação ampliada. "Vai ser a parte mais emblemática, com biblioteca, salas de aula e laboratório", cita a gerente. A unidade fica na área que é patrimônio histórico cultural tombado.



Além da Balbueno Tapetes, entraram no mix do empreendimento mais cinco marcas em 2025 - Clínica Otosul Integrada, De Repente Linda, Closet de marca, Maori e Sputinik.