Novo Macromix abre safra de atacarejos com aporte de R$ 350 milhões até 2027

O grupo Unidasul, terceiro maior supermercadista do Rio Grande do Sul, prepara nova unidade do atacarejo Macormix onde foi hipermercado Carrefour. A operação será flagship ou loja conceito da bandeira, com outras lojas, com pegada de mall e para preencher a lacuna de falta de shopping center em Esteio, cidade-sede do Unidasul.

"Até hoje não tínhamos uma loja que todo morador de Esteio pudesse comprar, com mix grande, comodidade, com espaço e bonita. É um orgulho oferecer a operação", ressalta o diretor do Macromix, Eloi Zagonel. "A ideia é que seja um centro de compras. O atacarejo será a âncora. O cliente vai ter toda a experiência de compra para que encontre tudo que precise nesse local", adianta Zagonel.

De 1,7 mil metros quadrados da loja antiga, a nova terá 3,3 mil metros quadrados. Para o "minishopping", o grupo reservou 2 mil metros quadrados, com previsão de 12 lojas, entre farmácia, cafeteria, lavanderia e serviços complementares ao atacarejo. "A ideia é ter tudo operando junto em maio", projeta o executivo. Na definição do conceito, ambiente e layout, o grupo trouxe novo design na fachada, que já entra no clima de uma operação diferente das outras filiais. O aporte é de R$ 30 milhões.

O Unidasul tem outra filial do atacarejo a caminho, em Cachoeirinha, com o mesmo valor do investimento, de R$ 30 milhões. Hoje são 13 lojas no formato na rede. Até 2027, a bandeira terá mais pontos, entre eles o primeiro em Porto Alegre e em Gramado, além de Santo Antônio da Patrulha e Cachoeirinha. O pacote prevê aporte de R$ 350 milhões.

O grupo, que faturou quase R$ 3 bilhões em 2024, também é dono do Rissul, bandeira de vizinhança. A loja de Esteio, que migrará de outro ponto que fica perto, virá com mix bem maior, com 14 mil itens. Serão 300 empregos, mais que o dobro dos 130 da unidade antiga.

O atacarejo vem com "roupagem" de serviços completa. Na entrada, vai ter a seção de flores, um segmento que também passa a ser quase que obrigatório nas lojas, pelo apelo e resultado, com vendas crescentes. "Vai ter padaria com self-service, hortifruti, congelados - serão 50 ilhas com produtos -, e açougue com cortes de carnes para o dia a dia e para o churrasco", detalha Zagonel.

A adega promete ser um dos atrativos, com 400 rótulos de vinhos. Também terá um balcão com variedade de queijos, que é vista como mais um diferencial e gerador de vendas. O setor de hortigranjeiros é considerado "uma fortaleza" da rede, que faz reposição diária. "Café e amaciante são todos iguais nas lojas, mas perecíveis são a nossa fortaleza", reforça Zagonel. A padaria, destaca Zagonel, é a grande aposta de atendimento.

O serviço vem elevando faturamento da rede, pois os clientes compram mais com o acesso livre aos quitutes. Além do pãozinho, vai ter a mega oferta de doces a salgados, com produção que é feita na fábrica da marca, situada junto ao centro de distribuição, em Esteio. "São 250 itens diferentes", lista o executivo. Também vai ter seleção diversificada de marcas, entre as mais populares, com fluxo de venda mais rápido, e linhas premium, já de olho em ampliar o alcance do perfil de consumidor, como o de classes A e B.

Dados do setor de atacarejo mostram que cada vez mais pessoas com renda mais elevada têm preferido fazer compras neste formato, até porque as bandeiras vêm justamente elevando o perfil de mercadorias. Ou seja, não é mais só preço mais baixo que gera movimento nas lojas. Outra novidade é a facilidade na hora de registrar os produtos para pagar.

O Macromix Esteio terá oito self-checkout, que ganha cada vez mais espaço em supermercados e também atacarejos. As filas na hora de passar pelo caixa são o maior ponto de fricÇão, de aborrecimento, dos consumidores. Para colocar a loja dentro do projeto e fazer as adequações, o grupo teve de praticamente refazer a estrutura interna, devido a condições existentes. Todo mobiliário é novo. Equipamentos do Carrefour não puderam ser reaproveitados. Também foi preciso instalar as gôndolas verticais, para acomodar os paletes. O estacionamento terá 240 vagas cobertas.