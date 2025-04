Dia das Mães: Shopping de Caxias do Sul espera alta de 10% nas vendas

O Dia das Mães movimenta complexos comerciais na Serra Gaúcha. O Prataviera Shopping, em Caxias do Sul, espera crescer 10% nas vendas da data frente ao mesmo período do ano passado, que teve o impacto da enchente em muitas regiões.

O shopping, no Centro da maior cidade e economia da Serra, aposta na busca de presentes entre itens de vestuário, beleza e cuidado pessoal, calçados, joias e eletrônicos. O complexo está completamente no clima, com temática de flores.

Para atrair clientes, o Prataviera faz ação até 11 de maio, véspera do Dia das Mães, pela qual gastos de R$ 100,00 concorrem a um kit com produtos de higiene e beleza da Natura. São 15 kits (linha Todo Dia Flores, com quatro itens - Body Splash, creme corporal, sabonetes e nécessaire. O cadastro é pelo aplicativo do shopping em promocao.prataviera.com.

"Estamos confiantes em um aumento nas vendas. Todo mundo quer demonstrar amor com um presente à altura”, comenta, em nota, João Prataviera Neto, gerente do centro comercial.

Estão na campanha: Natura, Renner, Boticário, Uatt?, Prata Tropical, Garcia Store, Gang, Lumiére, Datelli, Mkaxiense, Match Digital Store, Trilunna, Íntimo Store, Universo das Capas, Livraria Santos, Pingo de Gente, Cacau Show, Bem me Quer Presentes, Balas Fini, Pasta e Cia, Doce Docê e MC Donalds.